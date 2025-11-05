El contexto que Jota Pe no dio en el Senado sobre las fotos de Iván Cepeda

El senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, dijo durante el debate de moción de censura al Ministro de Defensa que el gobierno permite al ELN el reclutamiento de menores de edad. El senador Iván Cepeda le respondió. Foto: El Espectador

La plenaria del Senado derivó este martes en una confrontación política marcada por los ataques del senador Jota Pe Hernández contra Iván Cepeda. En medio de la sesión, Hernández lo increpó duramente por las fotografías antiguas en las que aparece junto a exguerrilleros de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich o miembros del ELN como Pablo Beltrán.

En su intervención, Hernández lanzó afirmaciones señalando que Cepeda “siempre está rodeado de bandidos”.

A su turno el senador y precandidato Iván Cepeda respondió desde su curul recordando que las imágenes corresponden a su trabajo como facilitador en distintos procesos de paz y que muchas fueron captadas durante los diálogos de La Habana.

El cruce de palabras reflejó una vez más la polarización del Congreso frente a la política de paz del Gobierno Petro y reavivó las tensiones en torno al papel de Cepeda, quien desde hace años ha actuado como puente entre el Estado y los grupos armados en procesos de negociación.

La intervención de Hernández buscaba asociar esas imágenes a afinidades ideológicas y personales con actores armados, pero omitía el contexto histórico en el que fueron tomadas: escenarios oficiales de negociación y verificación de los procesos de paz que Colombia ha desarrollado durante más de una década.

Cepeda, con un tono pausado, respondió desde su curul. “Las fotos que usted acaba de mostrar en este recinto son de escenarios de construcción de paz”.

Jota Pe le dijo: ¿Con bandidos?

Cepeda respondió: “Sí, con los bandidos hay que dialogar porque es la única manera de salir adelante en este país”, dijo.

Y agregó: “Hay bandidos en todas partes, no solo en las mesas de negociación. Aquí también los hay, y usted los ha defendido”, añadió, en medio de la tensión.

El precandidato también se refirió a su reciente victoria en la consulta del Pacto Histórico. “En democracia se gana con ideas, no con calumnias. Usted grita mucho, pero escucha poco”, le dijo a Hernández, recordándole que obtuvo más de 1,5 millones de votos en la reciente votación.

El papel de Cepeda en los procesos de paz en Colombia

En la plenaria, el senador Cepeda recordó y mostró que esas fotografías provienen de su trabajo como facilitador y negociador en distintos procesos de paz, un papel que ha desempeñado durante más de una década y que lo ha llevado a interlocutar con comandantes guerrilleros, jefes de Estado, mediadores internacionales y funcionarios del Gobierno colombiano.

En efecto, desde 2012, Cepeda fue uno de los principales facilitadores civiles en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en La Habana, proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante esos años, sostuvo encuentros públicos y privados con los comandantes de la guerrilla y con representantes del Ejecutivo, como parte del mecanismo de enlace y acompañamiento que buscaba destrabar puntos de negociación y promover la participación de las víctimas.

Varios de esas reuniones, que en su momento contaron con resoluciones del Gobierno que la autorizaban a jugar ese papel, fueron documentados por medios de comunicación nacionales e internacionales, así como por la Misión de la ONU y los países garantes (Cuba, Noruega y Venezuela).

Tras la firma del Acuerdo, Cepeda tomó un rol clave en su implementación normativa y política. Desde el Congreso Cepeda ha impulso proyecto que tienen que ver con la paz como con el servicio social para la paz.

Además de su papel en la negociación con las FARC-EP en La Habana, Iván Cepeda ha tenido una participación activa en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde 2015 ha sido uno de los facilitadores de confianza entre el Gobierno y esa guerrilla, contribuyendo a crear los canales de comunicación que permitieron instalar la mesa formal de conversaciones en Quito y, más tarde, en La Habana.

En el actual proceso, Cepeda mantiene un rol clave como interlocutor, acompañando los ciclos de negociación y defendiendo la necesidad de una salida política negociada al conflicto con el ELN. Ese proceso, sin embargo, está suspendido desde hace un año.

Cepeda también ha promovido la participación de organizaciones sociales, víctimas y líderes comunitarios en esos procesos, insistiendo en que la paz no puede ser solo un pacto entre élites o combatientes, sino una construcción colectiva.

El choque con Hernández ocurre en un momento de alta tensión política, a pocos meses de las elecciones regionales y tras el resultado de la consulta presidencial en la que Cepeda se consolidó como una de las figuras más votadas del Pacto Histórico, con más de 1,5 millones de votos.

Para sectores de oposición, su papel en los procesos de paz lo convierte en un blanco político recurrente. Pero para buena parte del oficialismo y de la comunidad internacional, Cepeda representa una de las voces más consistentes y persistentes en la defensa de la negociación como vía para resolver los conflictos armados.

