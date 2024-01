Las preocupaciones que Estados Unidos expuso ante ONU con la Paz Total de Petro

La representación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU mostró varias preocupaciones frente a las negociaciones del Gobierno de Petro con el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor Central. Foto: El Espectador

El jueves, durante la entrega ante el Consejo de Seguridad de la ONU del informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la delegación de Estados Unidos lanzó varias inquietudes sobre cómo se está ejecutando el pacto de 2016, pero también sobre algunos puntos de la Paz Total y las negociaciones con el ELN y disidencia de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC).

Sobre el Acuerdo de Paz, la representante de Estados Unidos dijo que, aunque su Gobierno reconocía los esfuerzos de Colombia, debía acelerarse la implementación. Por ejemplo, dijo que “saludaban” el trabajo preparatorio que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para las sentencias que debe emitir, pero que el paso iba lento.

“Observamos con preocupación los retrasos persistentes en la misión de estas sentencias y pedimos a todas las partes que hagan avances en este esfuerzo”, dijo.

Sobre este punto también indicó que igualmente se destacaban “los esfuerzos hacia la justicia para las víctimas del conflicto” junto con la “lucha contra las bandas que trafican con narcóticos”.

Los ‘peros’ con el ELN y la disidencia de Mordisco

En su discurso, la negociación con el ELN y dijo que, tal como lo decía el informe presentado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se complacían de que el cese al fuego con esa guerrilla estaba ayudando a reducir el conflicto, pero que seguían “preocupados por la capacidad limitada del mando del ELN” por mantener ese alto al fuego en diferentes regiones. Para ese país, eso ha significado, según dijo la representante, un “limitado impacto humanitario”.

Además, dijo que tanto el ELN como esa disidencia de las FARC y la Segunda Marquetalia siguen siendo consideradas como organizaciones terroristas.

Actualmente, el ELN lleva un proceso de paz con el Gobierno Nacional, que está por iniciar su sexto ciclo de negociaciones, y un cese al fuego cuya prórroga está por decidirse.

Con el proceso que se lleva con el EMC, el discurso fue un poco más duro. La delegada condicionó la ampliación del mandato de la Misión de la ONU en Colombia para verificar el cese con esa disidencia. Aunque hay una petición formal de Colombia para que esa entidad haga ese trabajo de verificación con ese grupo armado, como ya lo hace con ELN, el Consejo de Seguridad aún no ha aprobado esa tarea.

La representante de Estados Unidos dijo que, aunque saben de los avances en el proceso con el EMC, necesitan seguir monitoreando ese diálogo. “Vamos a seguir observando y pidiendo esfuerzos antes de considerar una posible ampliación del mandato de la misión para incluir el seguimiento del alto el fuego entre esa disidencia de las FARC y el Gobierno de Colombia”, dijo.

Y agregó: “A pesar de los avances en las negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP, estos acuerdos todavía no tienen la madurez necesaria. Por eso esperamos que haya actualizaciones por parte del gobierno y del Representante Especial a medida que avancen las negociaciones”.

En rueda de prensa, tras la presentación del informe, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que la duda no es si dar o no el aval de la ampliación del mandato, sino justamente a que el proceso con ese grupo armado debe ser más robusto. “No se mandó un mensaje en cuanto a duda del mandato de la Misión en general. Si no estaba focalizado precisamente en lo que decía antes que Estados Unidos, expresó que, a su juicio, los diálogos con el EMC, y el propio cese al fuego, todavía no están con la suficiente maduración para que nos que el Consejo de Seguridad se involucre”, indicó.

El Consejo de Seguridad de la ONU también anunció que el próximo mes los representantes de los 15 países miembros harán una visita a Colombia para verificar la implementación del Acuerdo de Paz. Así lo dieron a conocer varios representantes durante la entrega del informe trimestral del Acuerdo de Paz que justamente se hace este jueves en Nueva York.