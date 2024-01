EE. UU. necesita avances con la disidencia para evaluar ampliación del mandato: Carlos Ruiz

Carlos Ruiz Massieu - Jefe de naciiones unidas en Colombia Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Tras la presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU del informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia sobre la implementación del cese al fuego, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dio una conferencia de prensa virtual donde habló sobre los condicionamientos que dio Estados Unidos para ampliar el mandato de la Misión que pueda verificar el cese al fuego con la disidencia de las antiguas FARC y dio detalles sobre la visita que hará al país el Consejo de Seguridad en febrero.

El informe de la Misión de Verificación de la ONU dice que “no se ha confirmado ningún caso de violación del cese al fuego” del ELN y eso ha generado ruido, sobre todo por el secuestro del padre de Luis Díaz, donde incluso la misma guerrilla aceptó la responsabilidad. ¿Por qué se llega a esa conclusión?

El informe habla de 170 casos recibidos, varios de los cuales fueron desestimados y otros que están en diferentes etapas. Eso no significa que no pueda haber incidentes que sí pueden ser considerados violaciones. Al día de hoy no las hay, pero precisamente porque se están surtiendo las diferentes etapas y todavía no podemos ser categóricos y decir que después del análisis de los 170 casos no hay ningún incidente de violación. Pero repito que eso no significa que no haya incidentes, solo que no se han surtido todas las etapas.

Quisiera destacar dos cosas que muestran la importante del Mecanismos de Verificación: la primera es, sin duda, la prevención de enfrentamientos. Eso ha sido clave en este proceso: Y el otro es la resolución de conflictos. Si vemos que hay una situación, aun si esta no está relacionada con el cese al fuego, esos casos muchas veces han sido abordaos.

¿Qué tan posible es que los informes del Mecanismo de Verificación se hagan públicos? Se supone que debe haber una entrega trimestral y entendemos que así se ha hecho para la mesa, pero ¿cuándo para el público?

Como está determinado en los protocolos, ese informe va a la mesa para que se valore y se hagan ajustes tanto a la manera como funciona el mecanismo, pero también el tema de la difusión. Yo le puedo decir que desde Naciones Unidas tenemos un gran interés en que ese informe o el trabajo del mecanismo pueda ser difundido de la manera más amplia con la opinión pública, con la sociedad colombiana y por supuesto a través de los medios de comunicación. Esperamos que las partes estén con nosotros en eso. Estamos convencidos de que hay que tener mucha más información.

¿Podría darnos más detalles de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU que se anunció para febrero?

Seguramente los detalles más específicos sobre esta visita se darán a conocer más formalmente en los próximos días por parte del Gobierno y el Consejo de Seguridad. Por ahora, es una visita que se plantea para la primera quincena de febrero. Es una visita de cuatro o cinco días en los cuales habrá reuniones con las diferentes contrapartes del Acuerdo de 2016 -el Gobierno y los excombatientes de las FARC- para hacer una evaluación in situ de la implementación.

Habrá visitas al terreno para ver también cómo avanza la implementación en diferentes áreas del país, cómo está la situación de las comunidades, cómo avanza el Capítulo Étnico, la reforma rural. Esta visita incluye tanto elementos de interlocución nacional, como visitas al terreno, precisamente para hacer esa evaluación.

Esta es la tercera visita que hace el Consejo de Seguridad desde la firma del Acuerdo de 2016 y la segunda durante mi gestión. Esta es una gran oportunidad para que el Consejo de Seguridad, de manera directa, haga esa evaluación y expresar el apoyo al proceso de paz de Colombia y para que las partes puedan compartir su evaluación y cómo avanzan las cosas. Estamos a medio camino de los 15 años proyectados para su implementación.

¿Cuáles serán las zonas que visitará el Consejo de Seguridad? ¿Ya hay información sobre ellos?

No estoy todavía en posición de confirmar las zonas específicas. Lo que puedo adelantar es que será, por un lado, en una zona donde se desarrolle el proceso reincorporación de los excombatientes de las FARC. Seguramente será en uno de los antiguos ETCR (espacios territoriales de capacitación y reincorporación). En la otra zona se busca tener contacto con grupos étnicos y profundizar en el diálogo con comunidades indígenas y afrocolombianos. La agenda aún está por confirmarse.

La representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad condicionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU para verificar el cese al fuego con la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC). ¿Cómo leen ese condicionamiento?

En efecto, todavía no tenemos el mandato del Consejo de Seguridad para verificar ese cese, no obstante ha expresado de manera colectiva su voluntad para considerar darnos ese mandato. Lo que vamos a hacer es llevarle información al Consejo sobre lo que está pasando en esa mesa de negociaciones para que valore si nos da o no el mandato. Por ahora estamos participando como observadores.

Estados Unidos expresó que, a su juicio, los diálogos con el EMC y el propio cese al fuego todavía no está con la suficiente maduración para que el Consejo se involucre. Así las cosas, lo que ellos expresan es que se requiere que el proceso avance.

Hay un proceso de discusión, en el que confiamos, para renovar ese cese al fuego y estructurar y focalizar la agenda de esos diálogos. Otros países expresaron que estaban prestos a considerar la expansión del mandato para ese este proceso, pero los miembros del Consejo tienen diferentes visiones muy válidas y a nosotros nos corresponde ponerle a consideración todos los elementos para que ellos tomen las decisiones que consideren apropiadas del involucramiento del Consejo de Seguridad y de la Misión.