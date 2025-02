Hablan Autodefensas de la Sierra: “Estamos dispuestos a dejar las armas antes de 2026”

José Luis Pérez es el jefe militar de las ACSN y uno de los tres delegados del grupo a los que, en noviembre de 2024, la Fiscalía les levantó las órdenes de captura para iniciar un proceso de diálogos. Foto: Julián Ríos Monroy

Las letras amarillas de los brazaletes resaltan detrás de la nube de polvo. La camioneta, que nos recogió en un paraje de la Troncal del Caribe 50 minutos atrás, se detiene frente a un kiosko, del que sale un puñado de hombres vestidos de camuflado verde y sosteniendo armas largas. Uno de ellos nos pide abrir las maletas. Una requisa de rigor. “Ya viene el otro carro por ustedes”, dice. Al otro lado del camino se ve pasar un grupo de extranjeros con mochilas de senderismo. Ninguno parece reparar en los fusiles, las botas de caucho ni los distintivos con la sigla ACSN (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).

Hace 23 años, en esta misma vereda empotrada en las montañas, se vivió una de las mayores guerras entre grupos paramilitares: la de los hombres de Hernán Giraldo contra los de Rodrigo Tovar (Jorge 40). Al menos 14.000 campesinos se desplazaron y, al final, la confrontación terminó en una alianza: Giraldo (a quien aún llaman ‘el patrón de la Sierra’) se adhirió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Llega la segunda camioneta. Se mete por entre la quebrada y toma una trocha angosta con potreros a lado y lado. Pasamos a dos niños indígenas del pueblo wiwa que arrean un burro. Cinco minutos después, nos piden bajar frente a una casa campesina.

José Luis Pérez Villanueva llega en una moto todo terreno. Lleva una hata árabe alrededor del cuello y viste un camuflado distinto al del resto. En la región lo conocen como Cholo o Comando 25. Es el jefe militar de las ACSN y uno de los tres delegados del grupo a los que, en noviembre de 2024, la Fiscalía les levantó las órdenes de captura tras una solicitud del Gobierno para abrir un “espacio sociojurídico” de diálogos de paz.

Pérez se presenta como “una persona de la región, nacida y criada en la Sierra” y asegura que entró a las Autodefensas Conquistadoras en 2019. Pero informes de inteligencia conocidos por Colombia+20 indican que tiene una trayectoria criminal de dos décadas, que habría iniciado en el Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. “Se encuentra entre los más buscados de la jurisdicción”, dice el dossier. En la Fiscalía tiene cinco procesos activos por homicidio, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades señalan que las ACSN están involucradas con actividades de narcotráfico, cobros extorsivos a comerciantes y empresas de turismo, reclutamiento de menores, sicariato, desplazamientos forzados, entre otros crímenes que tienen en alerta a los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira.

Nuestra entrevista se dio en las montañas de la Sierra el miércoles 12 de febrero. Para ese momento, el diálogo con el Gobierno Petro seguía en el mismo letargo de los últimos dos años.

Sin embargo, Colombia+20 conoció que este sábado, en Santa Marta, se anunciaría la decisión del Gobierno de iniciar formalmente el proceso, que aún no cuenta con un marco jurídico claro pero, desde varios sectores, es la última esperanza para detener la ola de violencia que ha crecido durante los últimos años en la región.

“Si hacen unas leyes rápidamente donde haya garantías, nosotros estamos dispuestos a dejar las armas. Si dicen en cinco, ocho o 10 meses, estamos dispuestos”, dice Pérez, aunque vacila en el reconocimiento de responsabilidad de varios crímenes, un elemento central para las víctimas. También abre la puerta a una tregua con el Clan del Golfo para disminuir la violencia en la región.

Las ACSN son catalogadas como grupo heredero del paramilitarismo, muy ligado a Hernán Giraldo y a la estructura criminal que se conocía como Los Pachenca. ¿Para usted, qué son las Autodefensas Conquistadoras en este momento?

Nosotros no le heredamos nada a ninguno, es una iniciativa que se toma el campesinado que ve el flagelo de la guerra, de grupos que surgieron en la región para atropellar, maltratar. Con eso, pues llega el día que de pronto alguien toma una iniciativa de hacer algo, porque la gente del interior o de otras partes estaba llegando acá a acabar lo poco que hay. Entonces un grupo pequeño tomamos una iniciativa en ese momento, y empezamos con una confrontación con otro grupo que había en ese momento. En el 2020 fallece el reconocido comandante 80 (Deimer Patiño Giraldo). En ese momento nos quedamos como en el aire. De ahí nace la idea de organizar un grupo, que se denomina Conquistadores de la Sierra.

¿Quiénes son los miembros del Estado Mayor de las ACSN? Usted dice que no es un grupo heredero de estructuras del pasado, pero dentro de los jefes de los Conquistadores hay exmiembros de las AUC…

Sí, digamos que sí hay algunos miembros, porque no quedó otra alternativa. El Estado en su momento les ofreció algo que al final no cumplió, porque terminó todo el mundo pagando cárcel, incluso los miembros rasos. Todo eso llevó a que por la falta de empleo, al no haber proyectos, no haber desarrollo en la región, no quedó otra alternativa.

Ustedes solicitaron que el gobierno les diera estatus político. Si eso no se da, ¿estarían dispuestos a iniciar un proceso que sea vía sometimiento y no una negociación sociopolítica?

En lo personal, y creo que todo el Estado Mayor estaría de acuerdo, para someternos a unas cárceles creo que mejor mantendríamos el pie de lucha hasta que Dios lo permita. La idea es buscar una salida dialogada, buscar otro método que no sea la cárcel porque no queremos que se repita la historia que ya vivimos con la gente que se desmovilizó. El hecho de ser tú desmovilizado, eso trunca. Tú ibas a una empresa a pedir un trabajo o algo, cuando te miraban la hoja de vida, te tildaban. Entonces, no queremos caer en los mismos errores, queremos que sea algo diferente.

¿Cuáles serían los temas de una posible agenda con el Gobierno?

Pedir perdón e indulto no sé qué tan viable sea, o que se cumplan de pronto unas penas, pero en el área rural, con proyectos productivos que veamos que sean útiles, porque es que ir a una cárcel es crear más malas ideas. Hay gente de aquí de la región que ha estado presa y la han llevado a Picaleña o al interior del país, y de allá vienen con ideas de causar más daño.

¿Es posible llegar a un acuerdo en los 18 meses que le quedan a Petro como presidente?

Pues la verdad, en el hombre tenemos fe. Todo está en el lado el Estado, porque esto se puede dar hasta en un largo plazo, dependiendo de las garantías que nos den. Si hacen unas leyes rápidamente, donde haya garantía, créame que nosotros estamos dispuestos a dejar las armas. Si ellos dicen que en cinco, ocho o 10 meses, viendo las garantías, estamos dispuestos a que eso se dé.

¿Cuántos integrantes tienen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra?

En este momento hay un número bastante significativo, de 1.000 hacia arriba. Esto se ha crecido, no porque uno quiera, sino por no dejar repetir la historia. Aparece el Clan del Golfo queriendo entrar a la región y eso obliga que si tú tienes 10 hombres, tienes que buscar 15 o 20 y mirar también los números.

En medio de esa guerra con el Clan se ha desatado una dinámica de violencia muy fuerte sobre todo en los últimos dos años en los márgenes de la troncal del Caribe. Hay asesinatos, aparecen cuerpos desmembrados, ¿qué responsabilidad reconocen ustedes en este tipo de hechos?

En la parte urbana, como es el corredor, la Troncal del Caribe ahí puede existir (esa violencia). Se está librando una lucha con el Clan del Golfo de frente. No hay que negarlo, Santa Marta tiene al Clan metido. Mientras haya dos organizaciones que se estén confrontando es inevitable la lucha. Tenemos control y presencia, pero así como nosotros, hay otros grupos o delincuencia común haciendo de las suyas, por decirlo así.

¿Cuáles son las causas de la disputa con el Clan?

No son los Conquistadores los que quieren liderar esa lucha. Nosotros controlamos un territorio donde ellos son los que incurren. Nosotros nunca hemos ido a Urabá, Chocó ni Córdoba a buscarles problemas. Ellos son los que quieren incurrir y qué nos toca a nosotros, pues defendernos, porque ellos vienen a masacrar y a hacer daño.

Se hablaba de que ustedes tenían un acuerdo de no agresión e, incluso, negocios con el Clan del Golfo hasta hace un tiempo. ¿Ese acuerdo en efecto existió? Y si se rompió, ¿por qué ocurrió?

Con ellos nunca hemos llegado a ningún acuerdo, siempre hemos mantenido en el pie de lucha, los únicos mensajes que se les ha mandado a ellos es de respeto en nuestra zona, que nosotros no incurrimos en la de ellos ni ellos en la de acá. Pero ellos nunca cumplen ese mensaje que se les manda, sino que día a día quieren incursionar más y por eso se dan las luchas, se da la confrontación.

¿Ustedes estarían dispuestos a plantear una tregua o un cese al fuego con el clan del Golfo?

Nosotros se lo hemos planteado no una ni dos veces, les hemos enviado diversos mensajes, incluso se han mandado emisarios a decirles: ‘Hombre, ¿qué pasa?, por favor paremos esto’. Pero, al contrario, lo que hacen es meter operaciones, meter más tropas. Cuando avanzan en la Sierra Nevada, nosotros automáticamente salimos al paso a retener esa ofensiva. El deber de nosotros es retener esa agresión, que no llegue al corazón de la Sierra. Por eso se da en esas orillas, como es La Guajira o Zona Bananera (Magdalena).

Pero la violencia también se da en lo urbano. En el 2024 Santa Marta cerró como la séptima ciudad con más homicidios en el país, con 194 casos. Allá se dice que nada se mueve sin que ustedes se enteren. ¿Qué responsabilidad tienen las ACSN en esa violencia?

Es muy difícil controlar la parte urbana de una ciudad. Decir que se tiene el control absoluto es echarse una mentira a uno mismo. No lo hace el Estado, que tiene la capacidad, la tecnología, mucho menos lo van a hacer Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Hay muchos grupos, mucha delincuencia. Últimamente está viniendo gente de otras ciudades a atracar, a robar y ya no están contentos con el hecho de robar, sino que están asesinando la gente. Se tilda de pronto nada más a los Conquistadores, pero en sí la problemática está viniendo de otras partes.

Desde el 21 de enero hay mucho temor por unos panfletos de la banda La Muerte. Las autoridades han dicho que ese grupo es una estructura de ustedes en lo urbano. ¿Qué responde frente a ese señalamiento?

Eso es algo que hasta a nosotros nos tomó de sorpresa. Enseguida tomamos cartas en el asunto de investigar y nos dimos cuenta que era delincuencia común queriendo llamar la atención. No sabemos si el (Clan del) Golfo tenga algo que ver con eso. Estamos empezando a controlar el tema y hemos aislado un poco ya esa situación, porque fue un ‘boom’ de momento y se notó muy rápido. No tuvimos en ningún momento nada que ver con esa banda llamada La Muerte.

Un tema clave en cualquier proceso de paz, sobre todo si se busca acceder a la justicia transicional, es el reconocimiento de los delitos y el daño causado a las víctimas. ¿Qué reconocen las ACSN en ese sentido?

Es algo que tocaría plantear en la mesa y planear alguna salida para el tema. En el momento, no tendría respuesta.

¿Usted no reconoce que amenazan, que han cometido asesinatos, que hay presión a los líderes sociales?

Hay gente a la que de pronto uno le hace un llamado de atención porque que se salen de las casillas, como uno dice acá. Empiezan de pronto a robar o hacer daño. Entonces, uno les hace un llamado de atención y todo aquel que no se siente conforme es aquel que de pronto quiere estar como en la delincuencia haciéndole daño al campesino o al comerciante de bien. Ahí es donde hay gente que dice “es que me amenazaron, es que lo otro”. No, no es amenaza, se hacen llamados de atención.

¿Tampoco reconoce que las ACSN extorsionan?

Esta es una organización donde el gasto económico es bastante alto. Uno llama a la gente a conciliar sobre un pequeño aporte. Nosotros no le llamamos extorsión, le llamamos un aporte de guerra que conlleva a sostener y mantenernos en pie para que la población viva bien.

La extorsión no solo se da en las comunidades, sino también en los comercios. Hay denuncias de cobros a las actividades turísticas y hoteleras…

¿En qué parte, qué sector?

En toda la región: en Ciudad Perdida, en Taganga, en las playas de Buritaca, Mendihuaca y Guachaca, que están llenas de hostales a los que llegan miles de extranjeros al año…

Bueno, cada uno le llamará a su modo, le pondrá un nombre. Como lo hace el Estado, que le llama IVA, que lo estamos pagando los colombianos y no hay esa ayuda, ese blindaje. Nosotros no llegamos a cobrar ni el 2% y acudimos a cualquier momento a cualquier necesidad. Un ejemplo, a un hotel llegan y le roban a dos o tres turistas sus teléfonos, nosotros enseguida acudimos a recuperarles esas pertenencias. Hay una vigilancia, la gente puede coger su moto, irse en la madrugada para cualquier parte y nadie le va a hacer daño. Eso es gracias a una organización que mantiene el orden. Tampoco quiero decir que ellos estén aportando, porque ellos no tienen nada que ver con nosotros en la cuestión del grupo. Son impuestos de guerra para el sostenimiento de la organización.

Las autoridades señalan que su mayor fuente de financiación es el narcotráfico. ¿Cuál es el rol de las ACSN en esa economía?

El tema del narcotráfico fue algo que truncó el inicio del proceso de paz porque en su momento, el presidente Petro tenía en mente que Conquistadores de la Sierra era un grupo narcotraficante. Le mandamos mensajes para que mandara una organización de verificación a la Sierra Nevada, a ver si conseguía extensiones de cultivos de coca. Si consiguen algunas matas de coca es porque los ancestros por sus costumbres tienen 20, 30, 50 matas.

Pero el hecho de que no haya plantaciones en la Sierra no significa que no haya narcotráfico. De hecho, Santa Marta fue la tercera ciudad del país donde más se incautó cocaína en 2024, justamente porque sirve como puerto de salida para las exportaciones. Hay actividades en esa cadena en las que ustedes están señalados de participar…

Nos tildan, pero hay que mirar que hay un Estado, hay un gobierno con una fuerza armada, con una tecnología. ¿Por qué no tildamos de pronto a un ente de estos de narcotraficantes, que me imagino que ellos son los que permiten que eso llegue?

Todos los grupos armados organizados de Colombia, según lo dice la inteligencia militar y los análisis internacionales, se lucran de alguna forma del narcotráfico. Ya las disidencias de las FARC lo han reconocido, el Clan del Golfo igual. Le planteo la pregunta directa: ¿las Autodefensas Conquistadoras no reconocen que se lucran de alguna manera del narcotráfico?

Tú me hablas de guerrilla, de Clan del Golfo, estamos hablando de organizaciones que controlan cuántos departamentos. Conquistadores solo controla la Sierra Nevada de Santa Marta y parte de sus alrededores: llámese Guajira, César y Magdalena. Que de pronto por una u otra cuestión se pague un impuesto de guerra o algo, pues eso no sé si dé para tildarlo como narcotraficante, porque el hecho es que nosotros tenemos que financiarnos.

Hay quienes dicen que ustedes siguen bajo órdenes del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, que volvió al país en 2021 luego de pagar una condena en Estados Unidos…

Negado, rotundamente.

Hace unos meses ustedes pidieron que Giraldo fuera uno de los gestores de paz de este proceso. Esa petición fue rechazada por las víctimas, por las deudas pendientes que él tiene con la justicia por casos de violaciones a menores de edad y otros crímenes. ¿Van a insistir en esa petición?

Pues para nosotros sería bueno, porque es un señor que conoce perfectamente nuestras necesidades.

Considerando que el Gobierno todavía no ha instalado una mesa de conversación con ustedes, ¿cuál es el mensaje que le darían al presidente?

Al presidente Petro le decimos que conquistadores de la Sierra Nevada no es un grupo de criminales, es un grupo de autodefensas. Las comunidades están pidiendo que busquemos una salida al conflicto, que no se derrame más sangre, pero que de la mano del Estado blindemos la región, porque también el campesinado teme que, si no existen los Conquistadores de la Sierra, venga alguien a someterlos de nuevo.

A Petro le decimos que mire de qué forma podemos negociar. Pedimos levantar cuatro órdenes de captura, nos dieron tres, no le pusimos problema a eso para formar mesas rápido y que esto saliera adelante, y aún así, el Estado todavía no ha iniciado esto en firme. Esto se puede iniciar mañana. Con una buena garantía, esto se da rápido, porque tenemos la disponibilidad, el anhelo y las ganas, que es lo importante.