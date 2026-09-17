Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira no abrirá en 2026: estas son las razones

La decisión fue comunicada por la Corporación Deportiva de Pereira (CORDEP), entidad encargada de administrar el escenario, que señaló que antes de…

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira no podrá recibir eventos deportivos ni culturales durante lo que resta de 2026, luego de las afectaciones que dejó el sismo del pasado 10 de agosto. La reapertura dependerá de los estudios técnicos y de las obras que se definan a partir de sus resultados.

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La decisión fue comunicada por la Corporación Deportiva de Pereira (CORDEP), entidad encargada de administrar el escenario, que señaló que antes de permitir nuevamente el ingreso de público es necesario determinar con precisión las condiciones de la estructura.

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Primero, evaluar los daños

Los estudios estarán a cargo de la compañía aseguradora, que deberá realizar las evaluaciones correspondientes para establecer las afectaciones específicas en dos de las tribunas del estadio. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Deportes de Pereira, este proceso podría tardar entre 60 y 90 días.

Con los resultados, la administración municipal y los expertos podrán determinar qué intervenciones son necesarias y si se requieren reparaciones o reforzamientos adicionales. Yuri Galeano, directora de CORDEP, explicó que "la prioridad es contar con un diagnóstico que permita garantizar la seguridad de quienes regresen al escenario. Lo más responsable que puedo decir en este momento es que lo que resta del 2026 debemos tomarnos el tiempo de recuperación".

La funcionara señaló además que el estadio tiene capacidad para recibir a más de 30.000 personas en eventos deportivos y hasta 50.000 en actividades culturales, por lo que cualquier decisión sobre su reapertura debe partir de una evaluación detallada de las condiciones del escenario.

Las obras que ya estaban en marcha continúan

El sismo no significa que todos los trabajos que se adelantaban en el estadio hayan quedado suspendidos. Las obras relacionadas con la gramilla y la pista atlética continúan de acuerdo con los cronogramas establecidos. Sin embargo, algunas intervenciones que requieren trabajar sobre la estructura, como las relacionadas con la cubierta, permanecen suspendidas mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

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Galeano explicó que el consorcio encargado de las obras tuvo que detener actividades inicialmente para establecer condiciones seguras de trabajo, pero posteriormente retomó las labores en la cancha y la pista.

Otro de los puntos que deberá ser evaluado antes de una eventual reapertura corresponde a los sistemas de iluminación y sonido. La directora de CORDEP señaló que "requerimos un análisis patológico profundo para determinar que no se encuentran en riesgo las personas que puedan desarrollar las actividades como las luces y los altavoces".

El estadio no tiene fecha de reapertura

Por ahora, no existe una fecha concreta para que el Hernán Ramírez Villegas vuelva a abrir sus puertas. La posibilidad de utilizarlo nuevamente en 2027 dependerá de los resultados de los estudios, las reparaciones y las revisiones de seguridad. Galeano pidió paciencia mientras avanzan los diferentes procesos de recuperación que se adelantan en Pereira y aseguró que la información sobre el cronograma será entregada de manera periódica.

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Mientras el escenario permanece cerrado, el Deportivo Pereira deberá continuar buscando sedes alternas para disputar sus partidos como local. El club ya había sido notificado de que no podría utilizar el estadio durante el resto de 2026.