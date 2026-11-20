El caso de racismo que se registró esta semana contra la auxiliar de la Policía Jazlí Tatiana Carabalí, mientras prestaba servicio en el barrio Obrero de Cali, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la discriminación racial en la ciudad. La agresión, que generó rechazo y motivó el anuncio de acciones por parte de las autoridades, recordó también el caso ocurrido en 2025 contra el agente de tránsito José Félix Ángulo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Pero ¿cómo se manifiesta el racismo más allá de las agresiones que se hacen públicas? ¿Qué relación tiene con la historia y las estructuras sociales? Para hablar de estas preguntas, El Espectador conversó con Yoseth Ariza Araujo, director del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi, quien vive en Cali desde hace 20 años.

Publicidad

¿Cómo se ha configurado históricamente el racismo en Cali?

Desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza, comprendemos que las sociedades se organizan en estructuras, a través de mecanismos que resultan de un proceso histórico. Cali, como ciudad dentro de Colombia, ha heredado de la colonización española una organización de la sociedad que llamamos un sistema social racializado. Es decir, desde la colonia hemos heredado una construcción del orden social que asigna privilegios a algunos grupos humanos y pone cargas muy altas a otros en función de la raza.

La raza es un invento para la colonia. No existía antes. Fue un invento que permitió no solamente la esclavización de personas del continente africano, sino también el exterminio indígena, porque definió un orden: la gente blanca europea era la privilegiada, la que decía la verdad, la que definía lo bello y lo justo.

Hemos construido una narrativa en el país de que nos mezclamos, pero esa mezcla no es fortuita. Es una mezcla buscando parecerme cada vez más a la gente blanca. En ninguna parte de nuestras sociedades el grupo negro o el indígena disfruta históricamente de esos privilegios.

¿Qué tan frecuentes son las prácticas racistas en la cotidianidad de Cali?

El racismo estructural define las condiciones incluso desde antes de que yo naciera como persona negra. Define que la esperanza de vida de la gente negra sea corta, los lugares de trabajo a los que puede aspirar una persona negra y que esté más expuesta a la violencia. Esas estructuras están allí antes de que las personas nazcan y determinan y limitan el desarrollo. Voy a ponerte un caso particular. Cuando me despierto y voy al parque a caminar con el perro, puede pasar que el policía que patrulla el sector me pregunte si vivo por acá. Eso no le pasa a un colega mío que no sea negro, que saca al perro a la misma hora, en el mismo parque y que lleva viviendo acá 15 años.

Le puede interesar: La polémica por el uso del espacio público en el centro de Cali

Eso no es un asunto que opere de forma intencional. Ahí viene lo efectivo del racismo como mecanismo: se mete dentro de las instituciones, dentro de la cultura, dentro del subconsciente de las personas y opera todos los días, 24 horas. A ese policía le enseñaron factores de riesgo para la delincuencia que pueden llevarlo a pensar que, si ve a una persona negra caminando temprano, probablemente está haciendo algo malo, mientras que una persona blanca probablemente es alguien de bien.

Eso es lo que llamamos sesgo implícito. No es que el policía planee detenerme; opera automáticamente porque está metido en su subconsciente. Esto representa una carga adicional para la salud mental de las personas negras, que tenemos que comprender que vivimos en una sociedad racista y enfrentamos ese estrés cotidiano en las interacciones humanas.

¿Cómo se manifiesta el racismo estructural en las instituciones y en otras formas de desigualdad?

No hay ninguna diferencia. Yo fui viceministro en el gobierno anterior y, cuando entraba al edificio, mi chofer tenía que explicarle al personal de seguridad quién era yo. A los otros sencillamente los dejaban pasar. En otra ocasión, en una reunión en la Casa de Nariño, nos dijeron que teníamos que hacer fila. La ministra de Trabajo me dijo: "nosotros no hacemos fila".

Ni el cargo, ni la clase, ni la posición económica eliminan eso. La sociedad organiza a los grupos humanos; la gente blanca está en la cúspide, disfrutando de privilegios construidos a expensas de las cargas y la explotación de otros grupos, como las personas negras y los indígenas. Sobre esa estructura llegan la clase, el poder económico y el capital intelectual y relacional. Todos se pueden mezclar, pero prima siempre la raza.

En Colombia, así como en toda América Latina y aquí en Cali, ser negro y ser pobre es casi una redundancia, pero es porque está así diseñada la estructura. Es más difícil salir de la pobreza si eres negro, y es más todavía si eres mujer y negra".

¿Cómo se relaciona todo esto con el caso de la auxiliar de policía que recibió insultos racistas?

Publicidad

Lo que utiliza este hombre para responder es un repertorio que le hemos metido en la cabeza, en el corazón y en su forma de actuar. No son tanto decisiones individuales. Cuando entendemos que el racismo es estructural y que las instituciones lo mantienen, comprendemos que, en esos segundos, de forma automática, él considera que esa mujer no merece respeto.

Lea también: Se conoció la identidad de las víctimas de atentado en supermercado de Barranquilla

Eso nos pasa cotidianamente con el vigilante, en el supermercado, con el funcionario de migración o con la persona que está en la portería de una institución. Seguimos arropando a las víctimas, las apoyamos, pero no hacemos nada con desmontar el aparato que hace que mañana, esta noche, todos los días, siga repitiéndose eso. No es un caso aislado, pasa porque fue documentado en video y se hizo viral.

Publicidad

¿Qué se necesita para cambiar esas dinámicas y evitar que estas situaciones se repitan?

Nos toca seguir haciendo el trabajo de la pedagogía cotidiana, la pedagogía institucional y la constancia. Estos cambios han ocurrido muy rápido. Este centro no existía hace 13 años. Cuando llegué a trabajar a Icesi, hace 15 años, éramos dos. Cuando se creó el centro, el número de estudiantes afro era muy pequeño; se contaban con los dedos de la mano. Hoy es otra realidad, porque se han logrado discusiones que se traducen en acciones concretas.

Publicidad

Las instituciones tienen que revisar sus prácticas y asumir la responsabilidad. También necesitamos buscar aliados, pero no podemos gastarnos haciendo pedagogía y haciendo el trabajo de los otros, porque ¿cuándo vamos a tener tiempo para nuestra propia agenda? Ser menos racista, ser menos machista, ser menos homofóbico es un proceso. Eso no es una pastilla mágica que uno se tome y al día siguiente amanece y ya. Requiere voluntad política, tiempo y responsabilidad. Es una lucha cotidiana.