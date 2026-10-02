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Tecnología, biodiversidad y ciudades inteligentes: lo que dejó Smart City Expo en Cali

Un encuentro que puso sobre la mesa el uso de tecnología, datos e innovación para enfrentar los retos de las ciudades.

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Itzel Martínez Sarmiento
Smart City Expo Cali 2026
Más de 3.000 personas participaron en Smart City Expo Cali 2026, realizado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El encuentro reunió a expertos, empresas y delegaciones internacionales.
Foto: Smart City Expo Cali 2026

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Durante dos días, Cali fue escenario de una conversación que cada vez ocupa más espacio en las agendas de las ciudades: cómo utilizar la tecnología para resolver problemas cotidianos como la movilidad, los servicios públicos, la seguridad, la gestión ambiental y la respuesta ante emergencias.

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El Smart City Expo Cali 2026, realizado el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, reunió a autoridades, empresas,…

Por Itzel Martínez Sarmiento

Comunicadora y politóloga. Periodista por oficio y coleccionista de historias, conciertos y libros. imartinez@elespectador.com

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