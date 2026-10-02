Tecnología, biodiversidad y ciudades inteligentes: lo que dejó Smart City Expo en Cali

El Smart City Expo Cali 2026, realizado el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, reunió a autoridades, empresas,…

Durante dos días, Cali fue escenario de una conversación que cada vez ocupa más espacio en las agendas de las ciudades: cómo utilizar la tecnología para resolver problemas cotidianos como la movilidad, los servicios públicos, la seguridad, la gestión ambiental y la respuesta ante emergencias.

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El Smart City Expo Cali 2026, realizado el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, reunió a autoridades, empresas, académicos, investigadores y delegaciones internacionales bajo el lema "Ciudades bio inteligentes: innovación para la vida". Fue la cuarta edición del encuentro en Colombia y la primera en Cali, después de sus versiones en Bogotá y Cartagena.

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La apuesta de la ciudad fue llevar la discusión más allá de las herramientas digitales y relacionar la innovación con la biodiversidad, la sostenibilidad y la capacidad de las ciudades para responder a desafíos como el cambio climático y las emergencias.

De la tecnología a la vida cotidiana

En los espacios de exposición se presentaron soluciones de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, analítica predictiva, conectividad y automatización dirigidas a gobiernos y empresas. Una de ellas fue Giotto, una herramienta desarrollada en el ecosistema de TIVIT que combina inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) para analizar información captada mediante cámaras, generar alertas y reportes y realizar análisis predictivo. La propuesta busca que estos datos puedan convertirse en insumos para la toma de decisiones de entidades públicas.

"Son herramientas de inteligencia artificial integradas con IoT.Giotto, por ejemplo, permite, a través de capas de video, hacer seguimiento, generar reportes y alarmas y, lo más importantes, realizar analítica predictiva y recopilar datos para las entidades públicas", explicó Edwin Cómbita, líder de marketing de Tivit.

También se presentaron soluciones para seguridad ciudadana, conectividad y monitoreo de infraestructura. Siscom llevó, entre otras herramientas, sistemas de bio-vigilancia, dispositivos para monitorear iluminación y subestaciones eléctricas y drones con cámaras térmicas apoyados por inteligencia artificial. Para Ricard Zapatero, director de Fira Barcelona Internacional, una de las entidades organizadoras del encuentro, el propósito de Smart City Expo es precisamente mostrar cómo estas tecnologías pueden mejorar la vida de quienes habitan las ciudades.

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¿Por qué Cali?

Para Zapatero, la llegada del evento a Cali no fue casual. La ciudad llevaba tiempo postulándose como sede, y según explicó, venían siguiendo sus avances en innovación, sostenibilidad y emprendimiento. "Cali ha dado un mensaje al mundo súper importante. Después de lo que sucedió en el mes de agosto con el movimiento sísmico, poder realizar el evento aquí, es decir: vamos adelante, no renunciamos a proyectos de innovación", señaló.

El directivo, otra de las fortalezas está en el emprendimiento local. "Yo diría que es de las más sensibles que tenemos hoy en Latinoamérica", afirmó sobre la capacidad de los caleños y vallecaucanos para emprender e innovar. Cali llegó al encuentro con un ecosistema que, según la Administración Distrital, cuenta con 266 startups activas, siete universidades acreditadas, más de 400 grupos de investigación y cuatro datacenters conectados con 60 países.

El encuentro también dejó sobre la mesa que una ciudad inteligente no se construye únicamente con tecnología. Desde su experiencia en Barcelona, Zapatero identificó tres grandes retos para Cali y otras ciudades: movilidad, planificación urbana y relación entre ciudadanos y administradores. "Hay que hacer esta movilidad más fácil, más fluida y más sostenible para todos", señaló.

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En la agenda de Cali también estuvo la gestión de emergencia y desastres, con una plenaria dedicada al uso de datos y tecnología para responder ante este tipo de situaciones, un tema especialmente relevante después del terremoto de agosto.

Lo que queda de Smart City

La pregunta ahora es qué pasará con todo lo conversado en la feria. Para Andrés López, presidente de Corferias, una ciudad inteligente no se define solamente por la cantidad de tecnología que incorpora. "Las verdaderas ciudades inteligentes son aquellas que tienen instituciones fuertes y que son capaces de adelantar conversaciones poderosas para reinventarse alrededor de sus ventajas competitivas".

Para Zapatero, el valor del encuentro está precisamente en reunir durante dos días a gobiernos, empresas e innovadores. "Reuniendo a todo el mundo bajo el mismo techo, pudiendo tener conversaciones y reuniones de trabajo, eso hace que las cosas pasen. Eso es avanzar las cosas".

Y ahí queda el reto para Cali, que las conversaciones, tecnologías y alianzas que se encontraron en la feria pasen de los stands a soluciones que los ciudadanos puedan sentir en su vida diaria.