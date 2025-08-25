Conflicto Venezuela-Estados Unidos, Amenazas en Cali y más en El despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El aborto también es para mujeres indígenas

En un fallo histórico, la Corte Constitucional aclaró que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es, también, para mujeres indígenas. El alto tribunal estudió dos tutelas en las que autoridades de esas comunidades negaron practicar abortos a mujeres indígenas. La Corte encontró que se vulneraron sus derechos y que el aborto libre hasta la semana 24 es un derecho que también tienen las personas gestantes indígenas.

Corte Constitucional aclara que autoridades indígenas no pueden impedir abortos

🔴 Gobernadora Toro y alcalde Eder confirman amenazas tras atentado terrorista en Cali

Tanto la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguraron este domingo que confían en el respaldo que el Ejército y la Policía les viene brindado para garantizar su seguridad, luego de que se confirmara que en contra de estos dos dirigentes hay serios indicios de posibles atentados. Lo que se sabe hasta el momento es que las disidencias de las Farc que tienen incidencia en Valle en particular, y en el occidente colombiano en general, emitieron las amenazas contra Toro y Eder, por lo que se están realizando los análisis que se requieran para evitar que esos crímenes se perpetren. “Agradezco a la inteligencia del Ejército de y la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad; seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, precisó la gobernadora Toro. “Es una amenaza que sabíamos que existía (…). No tengo miedo porque confío en la Fuerza Pública y esto es parte del trabajo. Esto es una amenaza muy seria, porque estos sinvergüenzas nos quieren devolver a la década de los ochenta cuando asesinaban a gobernantes y a dirigentes públicos, y también a ciudadanos poniendo bombas indiscriminadamente”, le dijo a Blu Radio el alcalde Eder. Esta situación se registra 72 horas después de que Cali fuera sacudida por un atentado terrorista que se le atribuyó a la disidencia de alias Iván Mordisco, el cual dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.

Gobernadora Toro y alcalde Eder confirman amenazas tras atentado terrorista en Cali

🔴 Los pasos en falso de Maduro frente a los buques de Estados Unidos

Venezuela vivió este fin de semana una jornada de enlistamiento, que la oposición calificó de fracaso, y la excarcelación de 13 presos políticos, en medio del envío de buques estadounidenses por el mar Caribe y la tensión que eso ha provocado con el gobierno de Donald Trump. Sobre ese despliegue se ha dicho que la administración republicana movilizó más de 4.000 marines, tres buques de desembarco anfibio y al menos tres buques de guerra como parte de su lucha contra las drogas, en especial contra el Cartel de los Soles. Según diversas fuentes, se trata de la presencia de los submarinos Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio, así como la de los buques destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. Entretanto, el régimen chavista impulsó una jornada de enlistamiento a la Milicia Bolivariana en la que algunos ciudadanos aseguraron que se estaban inscribiendo para cumplir con su deber de “defender a la patria”. Óscar Matheus, que esperó paciente en fila hasta llegar a la mesa plástica del registro, dijo ante la AFP: “Estoy acá para cumplir con nuestro país. No sabemos qué pueda suceder, pero hay que prepararnos y seguir resistiendo”. Pero este hombre de 66 años no fue el único. Rosy Paravabith, de 51, agregó ante la agencia de noticias: “La patria nos hace un llamado. Nos necesita el país”. Sin embargo, la oposición catalogó la jornada de fracaso. Comando con Venezuela y Vente Barinas usaron sus redes sociales para mostrar las plazas vacías ante el llamado que hizo el Gobierno. María Corina Machado, además, expresó en su perfil en X que ellos “quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos, cuando ellos se esconden”. A esas voces se sumó la de César Pérez Vivas, quien aseguró que la jornada “fue un rotundo fracaso”. Horas después, líderes opositores, como Henrique Capriles, dieron a conocer el domingo que 13 presos políticos fueron excarcelados. Según lo que el exgobernador de Miranda puso en sus redes sociales, algunos de ellos quedaron en libertad, pero otros fueron remitidos a casa por cárcel. En la lista dada por él aparecieron el exdiputado venezolano Américo de Grazia y Pedro Guanipa. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, entre ellos cuatro adolescentes y 89 con nacionalidades extranjeras.

Venezuela excarceló a un grupo de presos políticos, aseguraron líderes opositores

🔴 Semana clave para el mercado laboral

2025 ha sido un año positivo en materia laboral. La tasa de desempleo cerró el primer semestre en 8,6 %, consolidándose un dígito. El viernes, el DANE publicará la cifra de julio y se espera que el indicador continúe en la racha de un dígito. Aunque la cifra de desempleo ha caído, preocupa que la tasa de informalidad permanece alta (en más del 50 %), y que por lo menos 6 de cada 10 empleos que se han creado son de trabajadores por cuenta propia, los cuales tienen una alta relación con esta problemática.

El paseo millonario que encarece y deteriora los alimentos: ¿cómo solucionarlo?

🔴 Comienza la discusión sobre la reforma de impuestos en Bogotá

El Concejo de Bogotá abrirá esta semana el debate sobre la reforma tributaria distrital, una propuesta que busca simplificar el impuesto de Industria y Comercio, reducir la carga a pequeñas empresas y aliviar el predial en la mayoría de viviendas de estratos 1, 2 y 3. A la par, contempla incrementos en sectores como el financiero, bebidas alcohólicas y derivados del petróleo, además de un nuevo impuesto al alumbrado público para estratos altos y comercios. La discusión promete ser intensa, pues está en juego el equilibrio entre atraer inversión, promover equidad y garantizar ingresos para la ciudad. Esta semana el gabinete de Galán presentará la propuesta formal frente a la Comisión de Hacienda del Recinto de los Comuneros, en dónde se surtirá el primer debate y deberán salir dos potencias por parte de los concejales que conforman la Comisión, y que podrán unificarse u oponerse según la posición de las bancadas. Las estimaciones preveen que la reforma pase a plenaria, aunque no sin algunas adendas y varias negociaciones entre el Gobierno Distrital y las bancadas del Partido Verde y el Centro Democrático, en las cuales hay más posibilidades de obtener votos a favor.

Lanzan recomendaciones por riesgo de incendios forestales en Cundinamarca

🔴 Colombia juega su segundo partido en el Mundial de Voleibol

Obligada a ganar tras la derrota en el debut contra República Dominicana, la selección de Colombia jugará este lunes su segundo partido en el Mundial 2025 de voleibol femenino contra China. El reto será enorme, pues las asiáticas vienen de vencer 3-1 a México y llegan con todo su poder ofensivo. El duelo se disputará en Chiang Mai, Tailandia, a las 19:30 hora local (7:30 a.m. en Bogotá) y se podrá ver en Directv Sports o en la plataforma de streaming de la Federación Mundial de Vóley.

David Alonso sigue haciendo historia y empieza a soñar con la élite

🔴 Así será la tercera etapa de La Vuelta a España 2025

La tercera etapa de la Vuelta a España 2025, prevista para este lunes 25 de agosto, será la más corta de la edición con 134,8 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres. El recorrido incluye la subida de segunda categoría a Leusiglio y un puerto de cuarta en los últimos kilómetros antes de una meta en ligera ascensión, escenario ideal para ciclistas explosivos o para una fuga bien organizada. En la jornada previa, este domingo, el danés Jonas Vingegaard se impuso en la segunda etapa tras 159,6 kilómetros entre Alba y Limone Piemonte. Pese a una caída y un cambio de bicicleta, el corredor del Visma-Lease a Bike cruzó primero la meta, se vistió con el maillot rojo y confirmó su favoritismo. Entre los colombianos, Egan Bernal fue cuarto y ahora marcha en la misma posición en la general a 10 segundos, mientras Santiago Buitrago es séptimo y Harold Tejada ocupa el puesto 25, ambos a 12 segundos del puntero. La carrera puede verse por Caracol Televisión y su plataforma gratuita ditu.

Las puertas que abrió María Antonieta Busquets de Cano

🔴 Idartes abre convocatoria para talleres gratuitos de lectura y escritura creativa

Con un total de 630 cupos disponibles, Idartes realizará 21 talleres gratuitos de lectura y escritura dentro del programa “Escrituras de Bogotá 2025” para personas mayores de 18 años residentes en la ciudad o en municipios cercanos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre de 2025 a las 10:00 p. m., a través de la plataforma “Invitaciones Culturales”. También habrá cupos especiales en alianza con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Las sesiones se realizarán los sábados entre el 4 de octubre y el 6 de diciembre, con una duración de 30 horas por taller, e incluirán enfoques como narrativa, poesía, ensayo, autobiografía, cómic, literatura infantil y juvenil, traducción y edición, entre otros.