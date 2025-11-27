Crédito de vivienda en Colombia, Saade en Brasil, presupuesto de Bogotá y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Cómo va el crédito de vivienda en Colombia

Este jueves el DANE presenta las cifras sobre cómo la cartera hipotecaria de vivienda en el país (con corte al tercer trimestre del año). Estos datos son relevantes, pues la construcción en general (y la de vivienda en particular) atraviesan por un momento delicado, de acuerdo con los análisis del PIB. El sector registró una contracción de 1,5 % para el tercer trimestre, con caídas en todos los renglones, excepto por el de obras civiles (impulsado por el gato del Estado).

🔴Brasil avala a Alfredo Saade para ser el nuevo embajador de Colombia

Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, será el nuevo embajador de Colombia en Brasil, luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva otorgara el beneplácito para su nombramiento. Aunque la Cancillería aún debe oficializar la designación, con esta aprobación se despeja uno de los nombramientos más controvertidos de los últimos meses. La definición había estado en pausa por la falta de confirmación de Brasil y por las versiones que apuntaban a una posible aspiración presidencial de Saade. No obstante, fuentes confirmaron a este diario que el exfuncionario ya fue notificado del visto bueno y que aceptó el cargo, lo que lo aparta definitivamente de una candidatura a la Casa de Nariño. Saade, quien había manifestado su intención de lanzarse por el Pacto Histórico y renunció en agosto a su puesto en el despacho presidencial para ese propósito, finalmente no participó en la consulta interna que eligió a Iván Cepeda. Sin embargo, el pastor aún no se separa del todo del Gobierno, pues ahora asumirá la representación diplomática de Colombia en Brasil.

🔴Debate de control político - Presupuesto Distrital

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo un debate de control político sobre a la ejecución presupuestal de 2025 y el presupuesto de 2026 del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027. La citación fue realizada por los concejales Ana Teresa Bernal Montañez, José del Carmen Cuesta Novoa y Jairo Alonso Avellaneda García, del Partido Colombia Humana. En esta oportunidad, participarán varios representantes de las secretarías distritales, como lo son: Planeación, Gobierno, Movilidad y Desarrollo Urbano, entre otras.

🔴Entregan nueva infraestructura educativa en Cali

Este jueves 27 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional entregará la nueva infraestructura de la Institución Educativa Cristóbal Colón en la sede Bienestar Social de Cali, en Valle del Cauca. El proyecto, según ha estimado la cartera, beneficiaría a más de 500 niños y niñas, que contarán con nuevas aulas y espacios académicos. El encuentro para la inauguración, en el cual estará presente el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, está previsto para las 9:00 a.m.

🔴Sigue la búsqueda de sobrevivientes en Hong Kong

Un incendio que arrasa un inmenso complejo residencial de Hong Kong dejó al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos, indicaron este jueves las autoridades, al tiempo que la policía dijo haber detenido a tres sospechosos. El incendio, el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo el jueves en esta megaurbe muy densamente poblada. Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación. Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de homicidio involuntario, informó la policía, que no dio más detalles, pero prometió una rueda de prensa para más tarde. Los bomberos de la ciudad indicaron el jueves por la mañana que al menos 44 personas murieron por el fuego y que cientos siguen desaparecidas. Un balance anterior daba cuenta de 36 muertos y 279 desaparecidos. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital. Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que “los bomberos no pueden entrar”.

🔴Colombia inicia su camino rumbo al Mundial FIBA 2027

La selección colombiana de Baloncesto comienza un nuevo intento por alcanzar un anhelo que le ha sido esquivo durante décadas: clasificar por primera vez a un Mundial FIBA. En Cali, el equipo nacional disputará su primer partido de las clasificatorias de América rumbo a la Copa del Mundo 2027, un proceso que se jugará en tres ventanas y que reunirá a las mejores selecciones del continente. El primer juego será esta noche frente a Venezuela en el Coliseo Evangelista Mora, y luego, el domingo 30, la serie continuará en Caracas. Colombia integra el Grupo C, junto a Venezuela, Brasil y Chile. En esta primera fase, los tres mejores equipos avanzarán a la segunda ronda, donde se enfrentarán a los clasificados del Grupo A, conformado por República Dominicana, Estados Unidos, México y Nicaragua. El duelo lo podrán ver desde las 8:30 p.m. y contará con las transmisión de DirecTV Sports.