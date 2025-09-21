Inicia el programa educativo más ambicioso en la historia de Cundinamarca

Jorge Emilio Rey asegura que este programa no tiene precedentes en la historia del departamento ni de Colombia. Foto: Gobernación Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para centenares de jóvenes de Cundinamarca, que se enfrentan a la incertidumbre de cómo financiar su educación superior, hay buenas noticias: la Gobernación tiene en marcha el programa “Cundinamarca Más Profesional”, iniciativa que destinará millonarios recursos para apoyar a futuros profesionales y, de paso, fortalecer su arraigo en los municipios. El programa, que es único en el país, ya cuenta con los primeros 2.000 beneficiados. Y su fórmula es sencilla: se les otorgará crédito para su matrícula y si se gradúan se les condona la deuda. De esta manera se evita que inicien sus vidas profesionales sumidos en deudas.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, quien construyó los cimientos del programa y lo defendió ante la Asamblea Departamental, lo cataloga como una oportunidad histórica, que cierra brechas. “No se trata solo de financiar matrículas, sino de transformar vidas y construir un futuro con oportunidades”, al ser una gran alternativa para los cundinamarqueses. El momento en el que surge el programa es óptimo pues arranca justo cuando el gobierno central, ante un déficit fiscal importante, contempla suspender el subsidio a los intereses de los créditos educativos que otorga el Icetex. Esa medida, además de elevar las cuotas que millones de jóvenes pagan mensualmente, aumenta la incertidumbre para aquellos que, a pocos meses de graduarse del bachillerato, contemplaban dichos créditos como la única forma de estudiar. Ahora, con el plan de la Gobernación se abre una nueva alternativa de financiación. “El programa tiene un objetivo sencillo: reconoce que la educación siempre será la mejor salida para que un joven salga adelante”, subraya Rey.

Futuro en las aulas

Cundinamarca Más Profesional es, en palabras de Genny Padilla, secretaria de Educación, un proyecto que le invierte al futuro de la juventud cundinamarquesa y que no existe en el resto del país. La administración detectó que la educación superior en los 116 municipios del departamento estaba amenazada por las pocas opciones para acceder a una universidad y, además, implicaba que centenares de jóvenes salieran de sus territorios a las ciudades, para formarse profesionalmente.

Por eso empezaron a buscar aliados para garantizar un modelo en el que, mientras la Gobernación invierte cerca de $ 44.000 millones semestrales, las universidades se encargarán de formar a los jóvenes con la mejor calidad posible. Hoy son al menos 59 universidades públicas y privadas vinculadas a la iniciativa, que ofecerá una amplia gama de programas académicos (entre pregrados, técnicos y posgrados).

Entre las opciones para estudiar hay instituciones reconocidas como las universidades Javeriana, El Rosario y La Sabana, que actualmente hacen parte del ranking de las mejores instituciones de Colombia según la consultora Sapiens Research, o como la Iberoamericana, que ofrece una modalidad 100 % virtual para obtener títulos profesionales. Para Padilla, esto significa que los jóvenes no tendrían que salir de sus territorios para estudiar, sino que es la educación la que llega a sus municipios para que, por el contrario, tengan razones para quedarse.

El programa también innova al ampliar el rango de edades de quienes se pueden postular para acceder a los beneficios: está dirigido a personas entre los 18 y los 45 años. De acuerdo con la Gobernación, casi todos los postulantes recibirán beneficios como el pago de matrículas, subsidios o auxilios de mantenimiento.

Ema Murillo, una joven de Girardot quien será una de las primeras beneficiadas, ve con esperanza esta ventana para ser profesional. Por años tuvo que aplazar su anhelo de estudiar trabajo social, pues debía escoger entre estudiar o ayudar con los gastos de la casa y la manutención de su hija. Pero gracias a Cundinamarca Más Profesional, comenta: “Esta oportunidad me permitirá aprender. Es la contestación a muchas noches de oración pues al ser una madre cabeza de hogar, el sueño de estudiar se fue aplazando. Ahora puedo tener crecimiento personal, profesional e, incluso, laboral y económico”.

Pero el reto no se limita a la oferta educativa. En 2024 la Gobernación de Cundinamarca realizó un estudio para conocer la vocación productiva y económica de cada una de las regiones del departamento. En otras palabras, hizo una radiografía sobre cuáles eran las principales necesidades en los 116 municipios y encontró que, al ser un territorio en su mayoría rural, requería de profesionales en temas agrícolas, de ingeniería, tecnológicos y de informática.

El programa apunta a suplir esas necesidades al hacer énfasis en formar a profesionales que el departamento necesita. “Cundinamarca Más Profesional, más que ofrecer oportunidades, entrega futuro a los territorios, para que profesionales en medicina y en asuntos relacionados con el desarrollo agrícola puedan devolver y aplicar los conocimientos que adquieran en sus territorios, y de esta manera contribuir al desarrollo no solo de un municipio puntual, sino de todo el departamento”, explica Padilla.

Riesgos latentes

Padilla y Rey coinciden en que la deserción universitaria es otro gran reto, no solo en Cundinamarca sino en todo Colombia. Y es que, de acuerdo con las más recientes cifras del Ministerio de Educación, uno de cada tres estudiantes que ingresan a la educación superior no llegan a concluir su formación a causa de tropiezos económicos o falta de acompañamiento.

Al evaluar la situación la Gobernación decidió incluir un modelo mixto de apoyos a los estudiantes. Mientras que algunos se beneficiarán con créditos para pagar una parte o la totalidad de la matrícula en la universidad, otros reciben auxilios financieros que los ayudan a costear la vivienda, la alimentación o el transporte. El programa, además de ayudar a resolver prácticamente las principales preocupaciones de los estudiantes, también tiene un componente de acompañamiento para que puedan cursar hasta el final los currículos.

Para el mandatario departamental esta apuesta hasta ahora está iniciando, pero asegura que en el futuro próximo se empezarán a ver los resultados de destinar meses de esfuerzo y millones de pesos para que los jóvenes del departamento puedan tener un título profesional y contribuyan al desarrollo del territorio. “Estamos creando una oportunidad para que la juventud del departamento tenga posibilidad de soñar con ser profesional. Es una alternativa de valor económico, pero también social por el impacto que tendrá en el departamento”, concluye Rey.