Colombia
Cundinamarca

Ruta del Pensionado: Cundinamarca busca una vejez digna para sus adultos mayores

La Gobernación de Cundinamarca que busca garantizar una vejez digna para los adultos mayores con su programa Ruta del Pensionado. Se planea recorrer los 116 municipios para ofrecer asesoría gratuita sobre cómo acceder al sistema pensional.

Redacción Bogotá
13 de agosto de 2025 - 01:47 p. m.
Una apuesta de la Gobernación planea recorrer los 116 municipios de Cundinamarca para enseñar a la tercera edad cómo acceder a pensión y qué caminos tomar para llegar a la tercera edad con ahorros y tranquilidad en las últimas décadas de sus vidas.
Foto: Gobernación de Cundinamarca
La Ruta del Pensionado es una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca que busca garantizar una vejez digna para los adultos mayores del departamento. A través de este programa, se planea recorrer los 116 municipios para ofrecer asesoría gratuita sobre cómo acceder al sistema pensional y qué pasos seguir para ahorrar y asegurar una vejez tranquila.

Este programa invierte el paradigma tradicional, ya que no son los ciudadanos quienes se acercan a las instituciones, sino el Estado el que llega a ellos. De esta forma, se busca que las personas de la tercera edad vivan sus últimos años con estabilidad financiera.

Hasta la fecha, la Ruta del Pensionado ha recorrido más del 50 % del departamento, asesorando a miles de personas mayores. Gracias a esta iniciativa, casi 5,000 adultos mayores han logrado vincularse al sistema pensional. El programa ha sido especialmente útil en municipios rurales, donde muchas personas, a pesar de haber trabajado toda su vida, no accedieron a este sistema por falta de información.

La iniciativa cobra aún más relevancia con la reciente reforma pensional aprobada por el Congreso en 2024 y las decisiones de la Corte Constitucional que mantienen la iniciativa en pausa, ya que la ciudadanía ha recibido un inmenso volumen de información al respecto.

Un programa que llega a todo el territorio

La Ruta del Pensionado es una apuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para llegar al 100 % del departamento y ofrecer un servicio invaluable: información gratuita y de calidad.

La meta es brindar asesorías a las personas de la tercera edad sobre los ajustes de la reforma pensional y las alternativas de ahorro. Hasta el momento, el programa ha visitado 64 municipios, incluyendo ciudades principales como Chía, Madrid o La Calera, y pequeños pueblos como San Bernardo, Tibacuy, Sutatausa, Guasca o Simijaca. En estos lugares se han realizado 1,022 asesorías a adultos y personas de la tercera edad.

Además del trabajo en el territorio, la Unidad de Pensiones de la Gobernación de Cundinamarca ha desarrollado una estrategia digital para que los adultos mayores puedan formarse y adquirir conocimientos técnicos. Esta iniciativa ofrece cursos virtuales de "Tecnología para pensionados“, donde aprenden a manejar herramientas digitales y obtener más detalles sobre el sistema pensional.

Según la Gobernación, se espera que para finales de 2025 la Ruta del Pensionado logre vincular a 10,000 personas al sistema pensional o las asesore para que puedan ahorrar en sus próximos años.

