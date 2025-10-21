La ruta que recorre Cundinamarca garantizando igualdad de género y autonomía

La Ruta llegara en su mayoría a mujeres rurales y que han visto impedido su acceso a derechos y servicios en el campo. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En la Gobernación de Cundinamarca se acaba de colgar un mapa con varios municipios redondeados en rojo. El objetivo: llegar hasta los territorios más alejados del departamento y lograr ofrecer derechos y atención a las mujeres que habitan allí.

Esta semana la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, un despacho de la Gobernación, puso en marcha la Unidad Móvil de Equidad: un grupo de expertos en género y en igualdad para las mujeres, que recorrerá el departamento ofreciendo oportunidades a niñas, jóvenes y mujeres adultas.

La estrategia es novedosa, pues en lugar de esperar que miles de mujeres se acerquen a los principales centros urbanos en búsqueda de justicia, atención o algún servicio estatal para atender sus necesidades, será la Gobernación quien llegue a los territorios para ofrecer toda la baraja de ofertas institucionales y así cerrar la brecha de género en los municipios cundinamarqueses.

La Ruta, que inicia su recorrido esta semana, tiene previsto llegar a ocho municipios e impactar a miles de mujeres que han visto cómo sus voces no han sido escuchadas en los territorios a la hora de garantizar derechos o acceder oportunidades. Las expectativas de la Gobernación es llegar al menos a 56 veredas lejanas en este primer tramo.

El punto de partida fue en el municipio de Ubaté, donde en asocio con la Cruz Roja Colombiana, la Gobernación logró reunir a decenas de mujeres para contarles las rutas de atención que hay dispuestas desde la autoridad departamental, a través de programas, inversiones y estrategias. En allí, por ejemplo, se ofrecieron servicios de bienestar personal, talleres académicos de formación, asesorías de acompañamiento psicosocial y pedagogía en desarrollo personal.

De acuerdo con la administración se espera que miles de mujeres se acerquen a los puntos donde aterriza la Ruta para que puedan beneficiarse. Así las cosas, el recorrido pasará por Carmen de Carupa, Sutatausa, Tausa y Cucunubá. De acuerdo con los resultados y mujeres impactadas, se podría replicar la estrategia en otras latitudes del departamento e incluso, como ha manifestado el gobernador, Jorge Rey, fortalecer aún más los programas de equidad de género y cierre de brechas en Cundinamarca.

Llegar al territorio

Para Betty Zorro, secretaria de la Mujer de Cundinamarca, esta estrategia puede contribuir en varios aspectos a miles de personas en el departamento, pues el enfoque de género se ha convertido en un reclamo más que necesario en el diseño de políticas públicas en todo Colombia. Además, explica que durante años las mujeres fueron relegadas a escenarios de cuidado y de trabajos, o mal remunerados, o carentes de cualquier retribución económica en absoluto.

Esto genera un efecto dominó que tanto la Gobernación como otras entidades estatales han identificado. El DANE, por ejemplo, encontró en su Censo de Vivienda que las mujeres invierten, en promedio, un tercio de sus días, y por ende de sus proyectos de vida, al cuidado de niños, adultos mayores o personas en condición de discapacidad. El Ministerio de Igualdad amplió esa mirada y detectó que esas condiciones, además de truncar los ciclos de vida de las mujeres desde que son muy jóvenes, también las absorbe en círculos de vulnerabilidad, ya que una mujer que no tiene ingresos propios, está más propensa a sufrir violencia económica o depender materialmente de terceros para garantizar sus mínimos básicos.

Frente a esto, Zorro comenta que la Unidad Móvil pretende revertir ese mundo de brechas, a tal punto que se diseñó que la Ruta contara con módulos de liderazgo y participación política y comunitaria, espacios de autocuidado, bienestar y salud mental, y servicios de belleza y cuidado personal. “Aquellas mujeres que en lo rural nunca han tenido la posibilidad de ir a un salón de belleza o de cuidar su cuerpo serán atendidas por nuestro equipo. Vamos a consentirlas, pero también a fortalecer sus capacidades”, agregó la funcionaria.

Además, las jornadas incluirán procesos de formación y capacitación enfocados en el desarrollo de emprendimientos y proyectos productivos, para que las mujeres adquieran herramientas que impulsen su autonomía económica. “Les daremos tips para fortalecer sus emprendimientos y construir independencia económica”, indicó.

Asimismo, la Unidad Móvil de Equidad dispone de un área de cuidado destinada a niñas, niños y personas mayores, lo que facilita la participación de las mujeres en las actividades. “Mientras ellas acceden a los servicios, sus hijos y adultos mayores reciben atención y acompañamiento, de modo que puedan participar con tranquilidad y sin preocupaciones”, agregó Zorro.

Con esta estrategia, ahora las mujeres rurales, cuyas vulneraciones se ahondan aún más que las que se viven en las ciudades, podrán acceder a servicios que, según cuenta la secretaria, podría llegar a cambiar su vida.