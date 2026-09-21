El programa, además, da alimento a 440 personas involucradas en el desarrollo de los municipios. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura PAE Nuestro: el modelo comunal que revoluciona la alimentación escolar Tomás Tarazona Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Todos ganan: los niños al recibir comida nutritiva y caliente en sus jornadas escolares; los habitantes de municipios y veredas, al acceder a empleo o vender sus cosechas, y los territorios al lograr que sus niños y jóvenes cuenten con la garantía de cursar sus estudios sin hambre. Todo gracias a un programa de la Gobernación de Cundinamarca: PAE Nuestro. La idea nació en 2024, como un proyecto piloto que apuntaba a mejorar los programas de alimentación escolar en el país y convertir el de este departamento en un ejemplo nacional, como pilar de desarrollo en los territorios.

En ese entonces, el gobernador Jorge Emilio Rey diseñó un modelo en el que la administración se encargaba de crear el programa, pero quienes gestionaban los recursos eran los líderes de las Juntas de Acción Comunal en los diferentes municipios. Ellos no solo se encargaban del menú, sino de que estos platos se prepararan con productos cosechados por manos campesinas de sus territorios.

En aquel entonces, el piloto comenzó con 2.493 estudiantes y unos cuantos líderes de 11 municipios, que fungieron como veedores y ejecutores del proyecto. Dos años después, en los colegios de Cundinamarca funciona PAE Nuestro, un modelo de avanzada en el que más de 16.000 estudiantes reciben comida caliente y nutritiva periódicamente, demostrando que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) sí puede gestionarse con transparencia y cumpliendo su propósito: el bienestar de los niños.

Las cifras respaldan el éxito de un modelo que cada vez gana más espacio en el departamento: a la fecha, el programa ha contratado a más de 440 personas, que se encargan de llevar comida de calidad y sin contratiempos a más de 300 escuelas. Un aspecto valioso es que muchos de esos platos se cocinan con productos locales, que se compran a los campesinos de la región, pagándoles precios justos.

Fórmula de avanzada

Hay varias voces que le atribuyen el éxito del programa a cómo el gobernador Rey diseñó el PAE Nuestro, un modelo que analizó los tropiezos del programa tradicional e involucró a la comunidad para que los niños pudieran recibir comida de calidad, una porción adecuada y una dieta que supliera todas sus necesidades nutricionales. “Antes lo manejaba un operador particular que tenía dificultades con la producción de alimentos, el manejo de personal y hasta la gestión de quejas. El PAE Nuestro trae un cambio a nuestro municipio y ha mejorado la manera en que educamos a nuestra niñez”, dice Nhora Martínez, rectora de la Institución Educativa San Juan de Rioseco.

La directiva también destaca la gestión comunal, pues al ser los mismos pobladores de las regiones los responsables del programa, lo blinda de corrupción o desfalcos. El sentido de pertenencia del pueblo y su gente hacia el programa los lleva a invertir de manera adecuada cada centavo, por el bienestar de la niñez.

El PAE Nuestro, dice el gobernador Rey, revoluciona la manera como se había manejado la alimentación escolar pública en el pasado. Antes, un operador privado recibía un contrato que, en teoría, lo obligaba a alimentar a los niños en un determinado número de escuelas. Pero el contrato se quedaba en el papel: así lo demostró la Contraloría en 2025 cuando alertó de que más de COL 49.000 millones estaban bajo la lupa por sobrecostos, retrasos en los pagos y miles de niños perjudicados sin alimento.

El modelo en Cundinamarca da plena autonomía a las Juntas de Acción Comunal para gestionar la alimentación de sus escuelas e involucra a los campesinos aledaños a cada institución educativa para que también participen en la fórmula. Al menos 40 cultivadores y sus organizaciones producen toneladas de alimento que, tras una juiciosa revisión fiscal y técnica, se venden a las juntas. Estas organizaciones ahorran cada centavo posible para que la mayor cantidad de niños suplan sus necesidades alimentarias y ubican ellos mismos los alimentos en los platos de los alumnos.

El municipio de Zipacón ilustra bien el proceso. La Junta de Acción Comunal se ha encargado de que ninguno de los 744 estudiantes de sus 13 sedes educativas curse sus estudios con hambre. Semanalmente, la organización alista toneladas de alimentos que almacena gracias a un centro de acopio que constituyeron sus líderes y la Gobernación.

Algo similar ocurre en el municipio de El Colegio. “La idea es que mejoren su alimentación y de paso su aprendizaje. En muchos casos, la única comida que reciben al día es la del PAE, y esta debe ser de calidad. Las escuelas han visto crecer su porcentaje de alumnos gracias al programa. Nos ha demostrado organización, visión de progreso y desarrollo conjunto”, dice Wilson Correa, presidente de Asojuntas en este municipio.

Negocio circular

Rey insiste en la importancia de involucrar a todos los actores departamentales posibles para el PAE Nuestro. Pero el verdadero éxito, dice, consiste en que un solo programa consiguió impactar positivamente a diferentes poblaciones de un mismo territorio. Para él, la calidad educativa también tiene cabida en este proyecto por garantizar alimentación digna o economías circulares en los departamentos.

“Le hemos demostrado a Colombia que la educación puede llegar con calidad a los municipios, lo cual se verá retribuido en el departamento. Un ejemplo es que gracias a programas como el PAE Nuestro y otros esfuerzos por la educación, hoy Cundinamarca lidera los resultados del país en las Pruebas Saber. Esta es una apuesta por el futuro de Cundinamarca”, concluye el gobernador.