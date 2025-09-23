Semana del café en la Universidad de Cundinamarca con expertos y talleres

Evento de café en la Universidad de Cundinamarca. Foto: EFE - Marcelino Rosario

Hasta el 26 de septiembre, la Universidad de Cundinamarca vivirá una semana académica y cultural dedicada exclusivamente al café. Esto, tras recibir un reconocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, lo que la convirtió en la primera institución de educación superior en alcanzar este logró en el cultivo del grano en el país.

De esta manera, el evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, estudiantes, productores y empresarios en torno a la marca institucional Udecafé, la cual integra procesos de cultivo, tostión y comercialización con sello académico.

¿Qué tendrá la programación?

Este 23 y 24 de septiembre, realizarán conferencias en agronomía, zootecnia y medio ambiente.

El 25 de septiembre tendrán actividades prácticas, como: clasificación, barismo, cata de café y talleres especializados.

El 26 de septiembre será la semifinal y final de competencias de barismo y catación. También, será la premiación y entrega del sello a la calidad en taza.

La jornada finalizará con una muestra floral en carretillas, demostraciones de drones en cultivos de café y charlas sobre tendencias del sector.

Más sobre el reconocimiento:

Como indicó Jonathan Córdoba Fontecha, coordinador del programa, “somos la primera universidad en el país en recibir esta distinción, que fortalece prácticas esenciales en el cultivo del café”. Logro que fue posible por el trabajo de la Unidad Agroambiental La Esperanza, sede Fusagasugá, con el programa de Ingeniería Agronómica.

Cabe recordar que esta certificación es clave, porque les permite formar a cerca de 100 nuevos certificadores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y consolidar procesos de innovación en barismo y catación con apoyo de expertos. Además, esperan con el evento reunir a la academia con el sector cafetero en un propósito común: producir, innovar y comercializar café con calidad y sostenibilidad.

