Fiscalía y escándalo del Gobierno con disidencia de Calarcá, la tributaria y Venezuela: El Despertador

🔴 Fiscalía admite omisión de 16 meses en caso por presuntos nexos entre disidencias y general (r) Huertas

La Fiscalía confirmó que, aunque los dispositivos incautados a la caravana de alias “Calarcá” mencionaban al brigadier general (r) Juan Miguel Huertas Herrera, durante 16 meses esa información no fue investigada. La omisión salió a la luz tras una verificación en Medellín el pasado 24 de noviembre, que reveló datos “de la mayor gravedad” que no habían sido analizados pese a los informes forenses elaborados por la DIJIN desde julio de 2024. Tras el hallazgo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la intervención del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir nuevas líneas de investigación por posible cooptación de militares, riesgos a la seguridad nacional y creación de empresas fachada. Además, se compulsaron copias a la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema para indagar la conducta del general (r) Huertas. Mientras se esclarece por qué la información no fue analizada durante más de un año, otras autoridades activaron sus propias indagaciones. El almirante Francisco Hernando Cubides ordenó investigaciones internas en las Fuerzas Militares; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, inició un proceso disciplinario; y la Procuraduría y la DNI abrieron pesquisas paralelas sobre posibles funcionarios involucrados en la red que habría favorecido a las disidencias de alias “Calarcá”.

🔴 Lo que ocurría en la mesa de paz con “Calarcá” mientras se tejían presuntos nexos con funcionarios del Gobierno

El proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) atraviesa una crisis tras revelarse documentos incautados hace un año en un retén militar en Anorí. Los archivos, extraídos de computadores decomisados a miembros de la disidencia, muestran contactos entre el grupo armado y funcionarios del Estado, entre ellos el general (r) Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI Wilmar Mejía. El material incluye cartas, chats y archivos internos que sugieren intercambio de información operativa y propuestas para facilitar la movilidad del EMBF mediante una empresa de seguridad fachada. Ambos funcionarios niegan los señalamientos. Las revelaciones resultan especialmente graves porque ocurrieron mientras la mesa avanzaba oficialmente con acuerdos. En febrero de 2024 —cuando, según los documentos, se produjo la reunión entre Huertas y delegados del EMBF— se cerró la cuarta ronda de negociaciones con siete acuerdos. Un mes después, el levantamiento del cese al fuego con la disidencia de Mordisco fracturó el antiguo Estado Mayor Central en dos: el EMC, que se retiró del proceso, y el EMBF, que continuó en la mesa. Según los archivos, Calarcá y su cúpula recibieron información sobre operativos durante ese periodo e incluso alcanzaron a alertar a Mordisco antes de la ruptura. En paralelo, el proceso avanzaba técnicamente en tierras, participación política y alivios humanitarios.

🔴 La reforma tributaria llega al Congreso

Este martes 25 de noviembre comienza el trámite de la reforma tributaria con la presentación de la ponencia del proyecto de ley las comisiones económicas de Cámara y Senado. Y se espera que la discusión arranque en forma el miércoles. Tras el acuerdo que lograron Congreso y Gobierno para aprobar el presupuesto de 2026, el monto total de la reforma tributaria se recortó en COP 10 billones, quedando en COP 16,3 billones. Ahora, el documento que llega al legislativo tiene algunos cambios. El Espectador conoció la versión de la ponencia para primer debate, pero todavía no se han confirmado oficialmente. En ese documento se retiraron las medidas relacionadas con los combustibles; se ajustó el impacto para los impuestos al tabaco y a la cerveza y se eliminó el impuesto para la boletería por encima de los COP 500.000, tal como lo había anunciado la cartera.

🔴 Congreso pone en juego dos proyectos claves del Gobierno

A siete meses de que desaparezca el Ministerio de Igualdad, el Congreso volverá a discutir las bases jurídicas de su existencia. Las comisiones primeras de Senado y de Cámara están citadas este martes a las 10 de la mañana para discutir el proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro espera subsanar los vicios de trámite en su creación, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional. Además, durante la semana, las comisiones económicas discutirán el proyecto de financiamiento, con el que el Ejecutivo espera recaudar COP 16 billones para fondear el presupuesto de 2026. Desde la Comisión Tercera de Senado se radicó la ponencia de archivo a la reforma. El texto contiene las firmas de 10 legisladores de esta célula y podría tomar fuerza luego de que la discusión se hubiese estancado esta semana por falta de trámites administrativos para el desarrollo de la sesión convocada el pasado miércoles.

🔴 Aceptan la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional

Este 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional aceptó, con cinco votos a favor y una abstención, la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la institución. Tras la sentencia del Consejo de Estado, en la cual declaró nula su designación, el profesor presentó su renuncia. Durante la sesión extraordinaria de este lunes, quienes votaron a favor de aceptar la renuncia de Múnera fueron: Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, del Consejo de Educación Superior y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico. Por su parte, Diego Torres, como representante de los profesores, se abstuvo. En su carta, presentada el viernes de la semana pasada, Múnera expresó que “de acuerdo con el fallo emitido por el Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad adelantado contra mi elección como rector de la Universidad Nacional de Colombia, presento ante ustedes mi renuncia a dicho cargo a partir del día 25 de noviembre del año en curso”. También apuntó que retomaría sus funciones como profesor asociado de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

🔴 Bogotá despierta este 25N con memoria larga y deudas urgentes.

La ciudad llevará a cabo una serie de actividades conmemorativas a nivel administrativo y civil para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género en la capital. 44 años después, y 65 del crimen que inspiró la conmemoración, la pregunta es inevitable: ¿qué tanto ha cambiado la ciudad que convirtió el 25N en un referente histórico? Entre enero y septiembre, Bogotá registró 13 feminicidios —una caída frente a los 23 del año pasado—, y la administración destaca avances en la coordinación de la ruta única de atención y un descenso del 38 % en homicidios contra mujeres. Pero el panorama no es uniforme: las violencias intrafamiliar y sexual aumentaron, con 29.326 casos reportados este año, y las localidades del sur concentran la mayoría de feminicidios. Para este 25N, el Distrito promete 25 horas de acciones continuas, desde acompañamiento en territorio hasta la puesta en marcha de los nuevos buses del cuidado y la apertura de la Casa de Justicia de Usme. En el Concejo, mientras tanto, se llevará a cabo una sesión plenaria en la que se discutirá el cómo reforzar la protección, especialmente en violencias psicológica, económica y vicaria.

🔴 ¿Viene llamada de Trump con Maduro?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está planeando mantener una llamada telefónica con el líder venezolano Nicolás Maduro, según informó este lunes el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense. Según estas fuentes Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está “en fase de planificación”. “Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento”, aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas. Esta información llega después de que medios reportarán que la campaña de presión -que incluye un enorme despliegue militar en el Caribe desde este verano- de la Casa Blanca sobre el Gobierno de Maduro haya entrado en una supuesta nueva fase que incluiría implementar acciones encubiertas.

🔴 Trabajo para modificar el acuerdo de Trump para Ucrania

Estados Unidos presionó a Ucrania para aceptar su propuesta para un cese del conflicto con Rusia durante las conversaciones en Ginebra el fin de semana, declaró un alto funcionario, después de que el plan recibiera críticas de ser muy favorable para Moscú. Representantes de Ucrania, Estados Unidos y de los países europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022. Un alto funcionario informado sobre las negociaciones dijo a AFP este lunes que Estados Unidos no amenazó directamente con cortar la ayuda para Ucrania si Kiev rechazaba la propuesta, pero que sus representantes entendieron que esta era una posibilidad. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que, aunque la presión de Estados Unidos se atenuó durante la reunión, se mantiene una “presión general”. El plan original, compuesto por 28 puntos, planteaba que Ucrania cediera las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y que redujera el contingente de su ejército, demandas que para Kiev son inaceptables. La nueva versión del borrador trabajado en Ginebra no ha sido publicada, pero todas las partes coincidieron en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania. El Kremlin declaró este lunes que los ajustes propuestos por los europeos son “poco constructivos”. “Esta mañana nos enteramos de un plan europeo que, a primera vista, es poco constructivo y no nos conviene”, afirmó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, citado por la agencia estatal TASS. Ucrania y sus aliados europeos presionan este lunes para modificar la propuesta de Estados Unidos.

🔴 Santa Fe abre la tercera fecha de los cuadrangulares en Liga BetPlay

El equipo capitalino llega con otro aire a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales tras las victoria 3-0 frente a Fortaleza. Hugo Rodallega volvió a marcar diferencias, firmó un triplete y dejó claro que está en el punto justo para liderar al equipo. Por su parte Tolima, que arrancó con triunfo en Bogotá contra los ‘amix’, empató frente a Bucaramanga en Ibagué y vuelve a la capital con la intención de retomar el liderato del Grupo B. El último antecedente entre ambos, en julio, terminó con triunfo cardenal por 1-0 con gol de Ewill Murillo. El juego comenzará a las 7:30 p.m. y tendrá la transmisión de Win Sports+

🔴 Colombia enfrenta a España en el Mundial Femenino de Futsal

Colombia comenzó con paso firme su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. En la primera jornada, la tricolor venció 2-0 a Canadá en el PhilSports Arena de Manila, con goles de Angely Camargo y Nicole Mancilla. Ahora, el reto será mayor: España, líder del Grupo B, llega con confianza tras golear 5-2 a Tailandia con tantos de Vane Sotelo, Irene Córdoba, un doblete de Laura Córdoba y otro de María Sanz Navarro. Sin duda, será el partido clave de la tricolor en la fase de grupos, en la que los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, antesala de las semifinales y la gran final. El partido iniciará a las 7:30 a.m. y será trasmitido por FIFA+