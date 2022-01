Las cinco noticias del día: Ingrid Betancourt, desempleo en Colombia y más

Las críticas y la reacción de los hinchas tras la derrota del viernes ante Perú, causó molestia en algunos jugadores de la Selección. “Estoy un poco incómodo por la reacción de la tribuna. Tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial y yo creo que debemos estar todos en la misma sintonía y fe. No es posible que nos tiren latas y cosas al final del partido”, señaló Juan Guillermo Cuadrado. “Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma”, agregó James Rodríguez.