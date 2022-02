Las cinco noticias del día: Piedad Córdoba, PIB, Ucrania, Canadá y más

Qué viene: Los anuncios del Super Bowl también tuvieron este año un lugar especial y destacaron el tráiler de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” y los anuncios de criptomonedas y coches eléctricos. Hasta 7 millones de dólares por 30 segundos se llegaron a pagar por aparecer en la publicidad del partido que en Estados Unidos retransmitieron NBC, Telemundo y la plataforma Peacock. Esa fortuna da acceso a una audiencia enorme: en 2021, pese a que fue la cifra más baja en 15 años, 92 millones de espectadores se conectaron para ver la final de la NFL.