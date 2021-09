Este viernes continúa la audiencia de imputación de cargos contra Enrique Vives Caballero, quien debe responder por el delito de homicidio culposo por atropellar a siete jóvenes, (seis muertos y un menor herido), en el sector de Gaira, en la vía que comunica a Barranquilla y Santa Marta.

De acuerdo con los resultados de los exámenes que le realizó Medicina Legal a Enrique Vives, el hombre podría ser cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario o casa por cárcel. Esta será la decisión que debe tomar la Jueza Primero Municipal con Funciones de Control de Garantías, Olmis Cotes, luego de estudiar el material probatorio presentado por los investigadores.

Lea también: Luto en Santa Marta por accidente en la vía y más noticias de Colombia, aquí.

“El examinado puede recibir tratamiento, incluso estando en reclusión formal”, aseguró la jueza Cotes frente a los controles médicos psicológicos que necesitaría Vives en tal caso de ser recluido.

En el desarrollo de la audiencia, en la sesión del jueves 16 de septiembre, la jueza dio a conocer la entrevista que le hizo el Instituto Nacional de Medicina Legal a Vives Caballero, antes de que esta fuese suspendida por la mala conexión a internet.

Le puede interesar: Despertó menor de edad que sobrevivió al arrollamiento de Enrique Vives.

“No lo quise hacer, iba en mi carril, el izquierdo, no los vi y frené”, relató Enrique Vives y dijo que iba de regreso a su casa en Pozos Colorados luego de haber estado en un cumpleaños en el que tomó “únicamente dos o tres cervezas en una fiesta a la que fue invitado”, se tomó unas fotos y se fue.

Sobre el momento del accidente Enrique Vives Caballero contó que “estuvo lloviendo, tomé mi carretera como lo hago todos los días, trabajo en Riascos y vivo en Pozos Colorados. De repente me sale un grupo de muchachos que no los vi. La vía no está iluminada”.

Puede leer: ¿Quién es Enrique Vives, el hombre que atropelló a 7 personas en Gaira?

Después, “yo me bajé a auxiliar a una mujer y unos habitantes del sector me cogieron a puños. La Policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio”, en ese momento ya había arrollado a las siete personas, de las cuales solo un menor de 14 años sobrevivió, quien recupera en un centro médico.

Vives añadió que tiene su “consciencia tranquila porque fue un accidente involuntario”. Aunque le preocupa que le hagan daño a él o a su familia. “No logro conciliar el sueño, las imágenes del accidente se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar”, dijo.

También puede leer: En video: momentos previos al atropellamiento de 6 personas en Gaira.

“El dictamen de Medicina Legal concluyó, que el empresario Vives Caballero podrá recibir de manera ambulatoria asistencia médica y psiquiátrica, por consiguiente, puede ir a un centro penitenciario de Santa Marta a pagar su pena”, le dijo Ricardo Robles, abogado de Brian Añez el menor sobreviviente al accidente, a Blu Radio.

El abogado Robles añadió que Enrique Vives Caballero “no tiene una afección de salud grave como se pretendía hacer ver, con esta valoración médica pericial se logra continuar el proceso y esperamos que este mismo viernes se le impute el cargo”.