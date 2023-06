Estas son las licencias de conducción que no se deben renovar en junio de 2023

Recuerde, tiene plazo hasta el 20 de junio para hacer la renovación de su pase de conducción, en caso de aplicar a lo que dicta la Ley 2161 de 2021. Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

Colombia cuenta con acuerdos con siete países para reconocer la licencia de conducción. Según la entidad, las licencias emitidas antes de 2012 no tenían fecha de vencimiento ni vigencia definida. Sin embargo, gracias a una nueva legislación, Ley 2161 de 2021, se busca reducir los accidentes en las vías, asegurando que las personas mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para conducir un vehículo sin poner en riesgo sus vidas y las de los demás.

Esta nueva reglamentación también busca cumplir con los estándares internacionales de proteger la vida de las personas. Es importante tener en cuenta las vigencias de cada categoría según la edad del conductor: los menores de 60 años deben renovar cada 10 años, los mayores de 60 cada 5 años y los mayores de 80 deben hacerlo anualmente.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) observó hace algunos días que aún quedan más de 4 millones de licencias que deben ser renovadas. Según la entidad, el 76% de estas licencias pertenecen a motociclistas, el 24% corresponde a vehículos particulares y aproximadamente el 1% está relacionado con servicios públicos. Se hace un llamado urgente a los conductores para que realicen el trámite lo más rápido posible.

¿Quiénes deben renovar la licencia de conducción?

Es considerable tener en cuenta que los puntos de la licencia no están relacionados con el proceso de aprobación, ya que son dos trámites y conteos diferentes. Según el Ministerio de Transporte, las personas que deben renovar su licencia antes del 20 de junio de 2022 son:

Aquellas personas cuyas licencias vencen entre el 1 y el 31 de enero de 2022.

Los conductores cuyos documentos no tienen fecha de vencimiento o en su lugar dicen “Indefinido”.

Si verifica que su licencia de conducción no está cubierta por la Ley 2161, es decir, no cumple con ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, no debe ejecutar ningún trámite por el momento, sino esperar la fecha indicada en su documento.

Si por alguna razón no cuenta con el documento físico, puede consultar la fecha de vencimiento en la página del RUNT.

¿Qué pasa si no tengo licencia de conducción?

Es importante recordar que conducir un vehículo sin poseer una licencia oficial es una infracción y está prohibido por ley en Colombia. Cada tipo de licencia corresponde a un tipo de vehículo, por lo que manejar un vehículo sin haber obtenido la licencia adecuada también se considera una infracción.

En cuanto a las multas por no tener la licencia actualizada, se deben tener en cuenta dos casos distintos:

No portar la licencia vigente.

Conducir sin haber obtenido la licencia adecuada.

En el caso de no portar la licencia vigente, se impone una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

Por otro lado, conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente se considera una infracción más grave. En esta situación, la sanción implica una multa de 30 días de salario mínimo, lo que equivale a 1.160.000 pesos en 2023. Esta infracción se encuentra catalogada como D1.

¿Qué dice la Ley 2161 de 2021?

“La presente Ley tiene por objeto establecer medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial. Así mismo, como mecanismo contra las prácticas inadecuadas al momento de siniestrar la póliza; se prevé el uso de herramientas tecnológicas que garanticen la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta y uso probatorio de la información sobre el siniestro”, dice la ley.