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Tras denunciar cinco años de acoso, mujer tuvo que salir de municipio de Antioquia

El acoso venía directamente de un hombre que además de lanzarle una piedra contra su carro, recientemente le pegó dejándola inconciente.

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Redacción Colombia
16 de septiembre de 2026 – 02:05 p. m.
Mujer denunció cinco años de acoso en Entrerríos y pidió medidas de protección
Imagen de referencia. Yhuliana Galeano aseguró que tuvo que abandonar Entrerríos después de una reciente agresión y pidió garantías para su seguridad.
Foto: EFE - Juan Carlos Torrejón

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Una mujer identificada como Yhuliana Galeano tuvo que salir del municipio de Entrerríos, en el norte de Antioquia, después de denunciar durante cinco años el acoso de un hombre que, según su relato, la seguía, intentaba contactarla y le dejaba regalos y dibujos. El caso escaló recientemente tras una agresión física que, de acuerdo con su denuncia, la dejó inconsciente.

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Por lo ocurrido, Jesús Alberto Tobón fue capturado e imputado por el delito de constreñimiento con enfoque de género. A la par, la denunciante reclamó medidas para proteger su seguridad, pero cuestiona que, pese al tiempo transcurrido, no haya recibido una respuesta sobre su caso.

Cinco años de denuncias y hostigamiento

Yhuliana aseguró que el acoso comenzó hace aproximadamente cinco años. El hombre habría insistido en contactarla y seguirla, además de dejarle regalos y dibujos relacionados con un supuesto hijo entre ambos, pese a que ella no aceptaba esos acercamientos.

La mujer también relato que, días antes de la agresión más reciente, su esposo confrontó al señalado. De acuerdo con su denuncia, el hombre les habría lanzado una piedra, ocasionando daños en su vehículo. Posteriormente, Yhuliana afirmó que el señalado apareció en un evento en La Macarena, donde le pidió hablar y que lo perdonara.

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El episodio más reciente ocurrió cuando, según la mujer, el hombre llegó hasta un lugar donde estaba con su madre. Al preguntarle qué hacía allí, recibió un golpe en el rostro que la dejó inconsciente. Por este hecho, ella afirmó que tuvo que abandonar Entrerríos y que ahora teme realizar actividades cotidianas como salir sola, montar bicicleta o sacar a sus perros.

La mujer pide medidas para su seguridad

Yhuliana aseguró que acudió a la Fiscalía y que la investigación está en conocimiento de la Fiscalía 3 seccional de San Pedro de los Milagros, pero se siente ignorada y cuestionó que, después de varios años, todavía no haya recibido una respuesta de fondo frente a su situación, "¿hasta cuándo voy a vivir con este miedo y esta angustia que tengo? No es justo".

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La secretaria de las Mujeres de Antioquia Carolina Lopera señaló que, desde esa dependencia se realizan gestiones cuando se identifican barreras en la atención de mujeres en riesgo, "solicitamos la intervención que corresponda y acompañamos con nuestras profesionales psicosociales y jurídicas para realizar el seguimiento del caso".

Por Redacción Colombia

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