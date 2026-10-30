Todo comenzó con una carta enviada por los gremios al gobernador Andrés Julián Rendón, en la que…

Una controversia se ha generado en Antioquia por cuenta del futuro de la tasa de seguridad del departamento, tras la solicitud que hicieron conjuntamente Intergremial y Fenalco Antioquia para que se retire el cobro ante los nuevos apoyos que ha entregado el Gobierno nacional al departamento. En respuesta, la gobernación señaló que los recursos ya están atados.

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Gobernador de Antioquia respondió a la petición de cancelar el cobro de la tasa de seguridad

Todo comenzó con una carta enviada por los gremios al gobernador Andrés Julián Rendón, en la que pedían suspender el cobro de la tasa de seguridad que se viene haciendo desde 2024, por el déficit de recursos para cubrir algunas de las necesidades del departamento que se presentaba en ese momento.

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En la carta, los gremios resaltan que "necesitamos frenar la pérdida de empleo y evitar que el tejido empresarial siga asumiendo responsabilidades económicas que limitan su crecimiento”, esto debido a que, señalan, el cobro extra ha aumentado los costos operativos, castiga la competitividad y la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Sumado a esto, señalaron que es la oportunidad para quitarle presión a las empresas de la región y evitar que las pequeñas y medianas empresas asuman la responsabilidad financiera que le corresponde al Estado. "Pedimos que la desmonten, porque son demasiadas cosas. O sea, que no la anclen a la cuenta de servicios, sino que le pongan un valor fijo para todo el mundo. Esto nos está asfixiando", indicó a El Colombiano el empresario Iván Parra.

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Parra explicó que en su caso no solo debe encargarse de la tasa de seguridad por su establecimiento comercial, sino también de la que se cobra en su casa, por lo que plantea la posibilidad de unificar los cobros.

La respuesta de la gobernación de Antioquia

A través de un oficio, el gobierno departamental señaló que no se puede cancelar el cobro de la tasa de seguridad, debido a “que los recursos recaudados tienen una destinación específica, se encuentran incorporados y comprometidos dentro del presupuesto departamental y están destinados a la ejecución de proyectos priorizados en materia de seguridad y convivencia ciudadana”.

La gobernación ha señalado que del dinero recaudado ya se han invertido más de COP 473 mil millones, que han servido para comprar 55 camionetas, de las cuales seis son blindadas, 178 motos, camionetas y botes de apoyo fluvial, a lo que se suman equipos antidrones, chalecos antibalas, entre otros elementos de alta tecnología.

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La tasa de seguridad es un cobro que se realiza en Antioquia a término fijo en la factura de energía, entre el primero de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, con el que se proyecta la recolección de más de un billón de pesos para inversiones en necesidades del departamento como la compra de nuevos vehículos e implementos, así como dotación para los uniformados.

El cobro no es para todos. Se aplica para suscriptores residenciales de estratos 4, 5 y 6, quienes aportan alrededor de COP 80 por kWh al mes (cerca de C0P 15 mil al mes). En la lista también entran los comercios, que en promedio consumen 400kWh (aproximadamente COP 28 mil mensuales), y el sector industrial que, según la gobernación, no paga más de COP 150 mil por la tasa.

El pago de la tasa de seguridad es obligatorio, por lo que omitirlo puede generar intereses que se van acumulando.