La tributaria, acuerdo de paz, Santiago Uribe, gobierno Petro y las elecciones en El Despertador

🔴 El primer ‘round’ de la reforma tributaria en el Congreso

Este miércoles, desde las 8:00 de la mañana, las comisiones económicas conjuntas del Congreso tienen previsto dar inicio al primer debate del proyecto de ley de financiamiento del Gobierno (en la práctica, una reforma tributaria), luego de que este martes se radicara la ponencia positiva con solo seis firmas. La propuesta llega con un recorte sustancial frente al plan original del Gobierno: la meta de recaudo pasó de cerca de COP 26 billones a COP 16,3 billones, tras eliminar varios de los impuestos más polémicos. Entre los cambios más relevantes están la eliminación del IVA a los combustibles, del impuesto a actividades de las iglesias por fuera de los cultos, de la sobretasa al carbón, del gravamen a la boletería de eventos con tarifas superiores a COP 500.000, del impuesto al componente inflacionario de rendimientos financieros y del límite a la deducción por dependientes. Además, se retiraron los ajustes en las tarifas del impuesto de renta para personas naturales. Pese a que estos ajustes apuntan a destrabar apoyos en el Congreso, el proyecto con el que el Gobierno busca financiar el Presupuesto General de 2026 llega a su primer debate en un ambiente político complejo: ya hay dos ponencias de archivo, una de ellas con la firma de 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado, número que podría ser suficiente para hundir la iniciativa en este primer escaño en el Legislativo.

🔴 Hoy será el evento central de la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de PazEste miércoles 26 de noviembre, se realizará el evento central para conmemorar el noveno aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, un pacto que transformó la historia reciente de Colombia y que hoy continúa siendo una referencia global en la resolución negociada de conflictos, la reincorporación política y la construcción de paz en los territorios. El evento tendrá lugar en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, y será un espacio de diálogo y balance convocado por el Gobierno Nacional, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Misión de Verificación de la ONU y Colombia+20 de El Espectador. La jornada se transmitirá en vivo por las plataformas digitales de Colombia+20 de El Espectador, para que ciudadanos, comunidades, academia y organizaciones sociales puedan acompañar esta reflexión nacional.

🔴Gobierno Petro se reunirá con voceros de partidos para analizar seguridad de congresistas

Los voceros de partidos, la mesa directiva del Congreso, ministros y la cúpula militar se encontrarán este miércoles para discutir las necesidades de seguridad de los congresistas en campaña. La cita ocurre después del atentado al senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) en el Cauca hace unas semanas, que volvió a prender las alertas. Quien hizo el anuncio fue el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), y enfatizó en que es un debate que “ya empezó en Colombia”. Afirmó que ninguno de los presentes en el recinto de la cámara alta estaba “exento de cualquier tipo de situación de estas” y lamentó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. “Ustedes, cada uno de nosotros nos vamos a someter a un debate electoral con una problemática de inseguridad que nos recuerda 30 años atrás”, aseguró.

🔴Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, condenado por el caso de “Los 12 Apóstoles”

El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y lo condenó a 28 años y tres meses de prisión. El fallo es por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, por su participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y por el crimen de un conductor de bus. El fallo de segunda instancia señala que Santiago Uribe fue el líder y dirigente de “Los 12 Apóstoles”, grupo paramilitar al que se le atribuyen varios homicidios, entre otros, el de Camilo Barrientos, Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas. La condena llega después de que, en noviembre de 2024, la Fiscalía presentara un recurso de apelación para que se revirtiera el fallo absolutorio de primera instancia a favor de Uribe Vélez. La decisión de segunda instancia niega la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, y que una vez quede en firme la decisión, se emitirá la orden de captura para cumplir la sentencia.

🔴Se discute la creación de una Zona de Reserva Campesina para proteger Chiribiquete

Este miércoles 26 de noviembre se conocerá el futuro de la propuesta que tienen más de 4.000 campesinos en el Guaviare para ayudar a detener la deforestación y el aumento del ganado en el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía del Chiribiquete y, en general, en el departamento. Los campesinos, de 26 veredas del municipio de Calamar, están cerca de lograr lo que, a ojos de varios investigadores e incluso el mismo Gobierno Nacional, sería un hito en la historia de conservación ambiental del país: constituir una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la zona de amortiguación del PNN, la primera en una zona de reserva forestal, establecidas por la Ley 2.ª de 1959 como una figura de conservación. Para este miércoles se espera el último paso que definirá el rumbo del proceso (que lleva más de cinco años): el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá discutir la creación de la ZRC. Aunque los campesinos y varias organizaciones que los han asesorado esperan un apoyo de varios de los representantes del Gobierno Nacional (siete de diez), no están seguros de cuál será la posición de los otros representantes del Consejo.

🔴Ucrania “lista para avanzar” sobre propuesta de EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está “listo para avanzar” con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos “delicados” que quiere abordar con Donald Trump. “Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este borrador está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos”, declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país, según una copia de su discurso. “Estoy listo para reunirme con el presidente Trump, ya que hay puntos delicados que abordar”, añadió. Posteriormente, en su discurso diario a la nación, el mandatario ucraniano indicó que “los principios” de este documento pueden conducir a “acuerdos más profundos” y que “mucho depende” ahora de Washington. “Confío en una cooperación activa adicional con la parte estadounidense y con el presidente Trump. Mucho depende de Estados Unidos, porque Rusia presta la mayor atención a la fuerza estadounidense”, señaló.

🔴Prepárese para estos eventos en Bogotá

Desde las 8:30 a.m., en la Plaza Samper Mendoza (Cra. 25 #22A-73), el Distrito realizará una rueda de prensa para lanzar el Festival del Tamal 2025, uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad. En esta ocasión, el IPES presentará todos los detalles del festival, el cual se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre en las Plazas Distritales de Mercado. Además, desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., en una jornada continua de ocho horas, se desarrollará el evento “Bogotá Presenta al Bronx Distrito Creativo (BDC)” en la Milla (Calle 10 #14-15), un recorrido para conocer la nueva casa de las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad. Será un espacio con diversos conversatorios y muestras artísticas. Abierto al público y para mayores de 18 años.

🔴Se acerca el punto medio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tolima sacudió la noche bogotana con un 2-1 frente a Santa Fe en El Campín, triunfo que lo dejó en lo más alto del Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Con goles de Adrián Parra y Kevin Pérez, el equipo de Lucas González sostuvo la presión local y se afianzó como líder sólido de la zona. Este miércoles continúa la agenda. Bucaramanga recibe a Fortaleza en el Américo Montanini desde las 6:30 p.m., con la posibilidad de alcanzar al Tolima en puntos si gana. Más tarde, Nacional enfrenta a Junior en el Atanasio a las 8:30 p.m., duelo directo por el mando en un Grupo A que está al rojo vivo. El jueves, América recibirá a Medellín en el Pascual Guerrero a las 6:30 p.m., un choque clave para no perder terreno. Una vez se completen estos tres compromisos, las semifinales del fútbol colombiano habrán llegado a su punto medio, dejando claro quiénes están realmente en la pelea.

