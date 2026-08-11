Medidas tras el terremoto, solidaridad internacional, inflación y más en El Despertador

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🔴 Estas serán las medidas del gobierno De la Espriella en el Valle del Cauca, Risaralda y Chocó

Tras el terremoto de una magnitud de 7,4 que afectó al Suroccidente y el Eje Cafetero colombiano, el gobierno de Abelardo de la Espriella se dirigió a varios departamentos para tomar las primeras medidas para enfrentar la emergencia que vive cada región afectada por el sismo. El presidente Abelardo de la Espriella dio un reporte sobre las condiciones en que está Cali después del terremoto que la tiene en una emergencia que no se había visto en este siglo. El mandatario aseguró que hay 5000 viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, 700 heridos, 188 desaparecidos. Por ello, señaló que van a concentrar la acción del Estado nacional coordinado con el departamental y municipal en encontrar a los desaparecidos en medio de los escombros. El plan de choque para apoyar a los afectados será el mismo que en Chocó: darán un subsidio para que puedan mudarse a otro lugar y luego les recuperarán sus viviendas. También esperan traer más plantas eléctricas, agua y carpas al departamento. El mandatario también visitó Quibdó, donde le pidió a su ministro de Defensa disponer de los miembros de la Fuerza Pública para traer a los ingenieros, rescatistas y caninos para atender la emergencia; al ministro de Vivienda, determinar las 1400 viviendas afectadas para poder otorgarles un subsidio de vivienda para que puedan tener un hogar mientras se recupera su residencia. A su vez, a la ministra de salud le pidió que los heridos sean llevados al Hospital General de Medellín, pues su prioridad será el tema de salud. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio los primeros detalles sobre la ruta que tomará el gobierno para atender la ruta por el terremoto en Pereira (Risaralda); entre las medidas están traer carrotanques, medicamentos, combustible, plantas eléctricas y un hospital de campaña. Se espera que aterricen 65 rescatistas bomberos del Usar provenientes de Rionegro (Antioquia). A su vez llegarán dos pelotones de atención de desastres de nuestro ejército nacional, que estarán a primera hora del martes.

Más información: De la Espriella priorizará en Cali acciones para encontrar a desaparecidos durante terremoto

🔴 Ayuda y solidaridad internacional con Colombia

El gobierno de Estados Unidos anunció USD15,5 millones para Colombia con el fin de contribuir a la respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país este lunes. A través de un mensaje del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aseguró que estos fondos serán destinados a “refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”. La CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció también este lunes una donación de USD 500.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas de la emergencia provocada por el terremoto. Asimismo, numerosos gobiernos, jefes de Estado y líderes políticos han expresado su solidaridad y han puesto a disposición su ayuda, entre ellos los gobiernos de Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, México, Brasil, Chile, El Salvador, España, Francia, entre muchos otros.

Es de su interés: Estas son las medidas de De la Espriella tras el terremoto en Chocó: subsidios y traslados

🔴 Ejército Nacional habilita Red de Emisoras para búsqueda de desaparecidos tras terremoto

Con el objetivo de apoyar la difusión de información sobre personas desaparecidas tras el terremoto de este 10 de agosto, el Ejército Nacional habilitó su Red de Emisoras para recibir información que permitan la localización oportuna de las víctimas en los territorios más afectados como el Eje Cafetero, Chocó y Cali. Según detalló la institución, las emisoras habilitaron las líneas de WhatsApp para recibir notas de voz, mensajes de texto con información básica de familiares, amigos o conocidos de quienes no se tenga información o con quienes no haya sido posible establecer comunicación tras el sismo de 7,4. Los mensajes recibidos se difundirán a través de la programación de emisoras, especialmente en zonas afectadas, con el propósito de ampliar el alcance a las comunidades y que puedan establecer contacto con las personas reportadas.

Consulte aquí: El terremoto que estremeció a Colombia

🔴 La inflación da un respiro en Colombia: estos son los datos de julio

La inflación en Colombia dio un respiro en julio, más de lo que el mercado tenía calculado. El DANE reportó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual de 6,03 % en julio, por debajo del 6,14 % de junio. En términos mensuales, es decir, entre junio y julio, la inflación aumentó un 0,17 %. En lo corrido del año (enero-julio), la variación acumulada llegó a 4,94 %. Cabe resaltar que la caída de la inflación anual a 6,03 % fue mayor a la esperada por el mercado: por ejemplo, los analistas consultados por Fedesarrollo proyectaban un dato de 6,21 % para julio. ¿Qué subió y qué bajó en julio de 2026? De las doce divisiones de gasto que mide el DANE, seis subieron por encima del promedio nacional (0,17 %) y las otras seis quedaron por debajo, tres de ellas incluso en terreno negativo. En la parte alta, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró con un alza de 0,55 %, jalonada por la electricidad (2,29 %) y los servicios de copropiedad (2,86 %). Le siguieron Salud (0,38 %), Prendas de vestir y calzado (0,31 %), Restaurantes y hoteles (0,30 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24 %). En el otro extremo, Información y comunicación apenas se movió (0,04 %) y Educación no registró ninguna variación (0,00 %). Ya en terreno negativo quedaron Bienes y servicios diversos (-0,11 %) y Recreación y cultura (-0,13 %). Pero las dos divisiones que más restaron al índice mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13 %), por la caída en productos como el plátano (-6,82 %) y el tomate (-3,89 %), y sobre todo Transporte (-0,24 %), arrastrado por el retroceso del transporte de pasajeros en avión (-4,95 %).

Otros hechos: La inflación da un respiro en Colombia: estos son los datos de julio

🔴 Concejo de Bogotá retoma debate sobre transbordos, bienestar animal y seguridad contra incendiosLa plenaria del Concejo de Bogotá continuará este martes 11 de agosto el segundo debate de una amplia agenda de proyectos de acuerdo relacionados con movilidad, protección animal, seguridad, cultura, ambiente y desarrollo económico. Entre las iniciativas más destacadas está el proyecto que busca incentivar el uso adecuado del beneficio de transbordo en el Sistema Integrado de Transporte Público, de autoría del concejal Rubén Darío Torrado. La propuesta será discutida con participación de TransMilenio y la Secretaría de Movilidad. También avanzará el proyecto que pretende fortalecer negocios, emprendimientos, mipymes y clústeres relacionados con la protección y el bienestar de animales domésticos, así como una iniciativa para reforzar las condiciones mínimas de revisión de los sistemas de protección contra incendios estructurales en Bogotá. La plenaria abordará además propuestas sobre el futuro de la Plaza de Toros La Santamaría como centro cultural, artístico y deportivo, el aprovechamiento de aguas lluvia y aguas grises, la correcta separación de residuos en establecimientos comerciales, la promoción de la donación de órganos en colegios y el reconocimiento simbólico del tradicional “Palacio del Colesterol”. En total, la corporación tiene sobre la mesa más de una decena de proyectos que continuarán su trámite en segundo debate y que, de ser aprobados, quedarían más cerca de convertirse en acuerdos distritales.

Encuentre en este enlace: Cali entre los escombros: las horas después del terremoto

🔴 Dimayor tomó una drástica decisión con la programación de la Liga BetPlay: ¿de qué se trata?

La emergencia provocada por el terremoto terminó paralizando por completo el fútbol profesional colombiano. La Dimayor publicó este lunes un nuevo comunicado en el que anunció que toda la programación prevista para esta semana será aplazada, modificando así la decisión que había tomado inicialmente de correr apenas un día los partidos de la Liga BetPlay. En un primer momento, la entidad había informado que los tres encuentros que completaban este lunes la cuarta fecha —Águilas Doradas vs. Llaneros, Independiente Medellín vs. Millonarios y Junior vs. Deportivo Pereira— pasarían al martes 11 de agosto en sus mismos horarios. Además, los compromisos originalmente previstos para el martes habían sido trasladados al miércoles. Sin embargo, esa programación ya no se llevará a cabo. Horas después, y tras evaluar la evolución de la emergencia en las diferentes regiones afectadas, la Dimayor tomó una decisión más drástica. “Tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, informó la organización. Esto significa que no habrá partidos del fútbol profesional colombiano durante el resto de esta semana y que, por ahora, los encuentros aplazados quedan pendientes de una nueva programación. La Dimayor no anunció en su segundo comunicado las fechas en las que serán recuperados los compromisos, por lo que los nuevos días y horarios tendrán que ser informados posteriormente. La entidad explicó además que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos durante estos días en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades golpeadas por el terremoto. También aseguró que buscará acompañar a jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, trabajadores y familiares que hayan resultado afectados por la emergencia. La Dimayor cerró su pronunciamiento haciendo un llamado a clubes, futbolistas, aficionados y demás integrantes del fútbol colombiano para sumarse a los esfuerzos de solidaridad. “Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, señaló la organización, en una decisión que deja en pausa las competencias profesionales mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto.

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