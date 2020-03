Coronavirus hoy: su resumen diario de noticias sobre el Covid-19

Estar informado es una de las mejores medidas para enfrentar el pánico originado por el brote del coronavirus a nivel mundial. El Espectador reunió los hechos más importantes de este miércoles, 11 de marzo, para que usted quede informado al final de la jornada sobre lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. No se deje contagiar de la desinformación.

En la mañana del miércoles, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció oficialmente durante una rueda de prensa que el Covid-19 era una pandemia mundial.

“La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por eso hemos tomado la decisión de declarar el coronavirus como una pandemia”, dijo.

Ghebreyesus advirtió que hay que tomar medidas de precaución contra el virus y que al catalogarlo como una pandemia solo se busca que los gobiernos impulsen más acciones, no sembrar el pánico. Irán, Corea del Sur y China, destacó, están tomando las mejores medidas que pueden, pero recalcó que hay que hacer mucho más.

Para profundizar sobre el término “pandemia” lo invitamos a revisar la nota que publicamos esta tarde haciendo clic en este enlace: ¿Qué significa “pandemia”?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hablado a diario sobre la propagación del coronavirus. Sin embargo, nunca lo había hecho desde un entorno tan formal como lo es el de la Oficina Oval en la Casa Blanca, donde suelen realizarse los pronunciamientos más importantes a la nación.

Desde allí, el mandatario anunció este miércoles las nuevas medidas que tomará su gobierno para afrontar la crisis originada por el brote del Covid-19, entre las que se encuentran la suspensión de viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. Reino Unido no está dentro de las restricciones. Podrán seguir entrado los vuelos que salgan de allí.

