Blue Monday: ¿cómo hacer del ‘día más triste del año’ el más feliz del 2025?

El tercer lunes de enero, conocido como “Blue Monday”, se ha consolidado como un fenómeno global que divide opiniones. En 2025, el Blue Monday llega el 20 de enero, reavivando debates entre científicos, psicólogos y publicistas. Aunque muchos lo consideran una mera estrategia de marketing, este concepto toca fibras emocionales que resuenan en millones de personas alrededor del mundo.

Pero, ¿qué lo hace tan especial? La idea del “día más triste” nació en 2005, cuando una fórmula matemática, desarrollada por el psicólogo británico Cliff Arnall, intentó identificar el punto exacto en el que confluyen diversos factores negativos: la cuesta de enero, los días oscuros, el frío invernal y las metas de Año Nuevo incumplidas.

Sin embargo, esta fórmula fue financiada por una agencia de viajes, lo que generó cuestionamientos sobre su validez científica.

¿Es real el Blue Monday o una ilusión colectiva?

Para muchos, el Blue Monday no es más que un mito bien construido. Psicólogos y expertos coinciden en que no existe una base científica sólida para catalogar este día como “el más triste”. Las emociones son subjetivas y están influenciadas por una amplia variedad de factores, no solo por el calendario.

Ahora bien, esto no significa que el concepto sea irrelevante. El Blue Monday ha servido como un recordatorio global sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. En lugar de enfocarse en la tristeza, muchas organizaciones aprovechan esta fecha para lanzar campañas de concienciación sobre la depresión y la ansiedad, problemas que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Blue Monday 2025: un enfoque renovado

En 2025, el contexto global ha cambiado. Después de años marcados por desafíos como la pandemia, la crisis económica y la incertidumbre social, el Blue Monday parece resonar aún más profundamente en las emociones colectivas. No obstante, este año también ofrece una oportunidad para resignificarlo.

En lugar de etiquetar el 20 de enero como un día de negatividad, se pueden promover acciones que inviten a reflexionar y a conectar con otros. Por ejemplo, dedicar tiempo a actividades como el ejercicio, la meditación o un simple paseo al aire libre puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Incluso pequeños gestos de gratitud, como enviar un mensaje a un ser querido, pueden transformar la percepción del día.

Cómo darle la vuelta al Blue Monday 2025

Si siente que el Blue Monday le afecta, recuerde que no está solo. Aquí hay tres consejos prácticos para convertirlo en un día positivo:

Replantee sus metas de Año Nuevo: si aún no ha cumplido lo planeado, este es un buen momento para ajustar expectativas y priorizar lo que realmente importa. Desconéctese de las redes sociales: a veces, un descanso digital puede aliviar la presión social y mejorar el estado de ánimo. Haga algo por alguien más: ayudar a otros no solo genera un impacto positivo en su entorno, sino que también incrementa su bienestar emocional.

Te puede interesar: ¿Cómo plantearse objetivos y metas alcanzables para este año?

El Blue Monday 2025 no tiene que ser el “día más triste del año”. Aunque su origen sea cuestionable, representa una invitación a reflexionar sobre nuestras emociones y nuestra salud mental.

En un mundo que a menudo prioriza la productividad sobre el bienestar, esta fecha puede ser un recordatorio para detenerse, respirar y cuidarse. Al final, está en nuestras manos darle un nuevo significado al “día azul”.

*Contenido generado con asistencia de la IA.