¿Cómo saber si tu pareja es tóxica? Descubre si estás en ella

El amor ha sido parte de la inspiración humana a lo largo de la historia y se ve reflejado en el arte, la literatura, el teatro, el cine.

“Este sentimiento es considerado uno de los más fuertes y de mayor peso en la construcción de la estructura psicológica a lo largo de la vida y gesta en la relación primaria de todos los seres humanos, que es el vínculo materno y/o las relaciones parentales de base que son las relaciones padres – hijos”, comentó la psicóloga y especialista en resolución de conflictos, Sonia Margarita Leal.

Es desde esta mirada que el amor se convierte en un vínculo sano cuando se construye de forma efectiva y se aprende del amor y relación que se construye desde la infancia, pero cuando esto no se logra, los vínculos pueden volverse destructivos y tóxicos para las personas.

¿Cómo identificar una relación tóxica?

Para comprender e identificar si una relación es tóxica, vamos a remontarnos al modelo de Sternberg que permite entender el amor desde tres componentes básicos: intimidad, pasión y decisión-compromiso, ya que cuando uno de estos compontes está ausente o demasiado presente en cualquier tipo de relación, se identifican diferentes tipos de amor.

De esta forma la intimidad hace referencia a la cercanía, el afecto y unión que genera esa complicidad hacia el otro, pero que no está cargada de pasión o decisión de compromiso a largo plazo. Este tipo de relaciones construyen la amistad, la hermandad y los vínculos de solidaridad.

La pasión se refiere a la expresión de deseos y necesidades no solamente sexuales, sino también de autoestima y reconocimiento y finalmente la decisión y compromiso se debe comprender en el corto plazo desde la decisión de amar a alguien y en el largo plazo con el compromiso de mantener el amor a lo largo de la vida, sabiendo que es un proceso que se va dando lentamente y que si no funciona puede terminar, más allá del compromiso.

El amor consumado o lo que podemos llamar “amor perfecto” en su mejor expresión necesita de los tres componentes de forma equilibrada, sana y pertinente ya que si solo existe la intimidad ese amor es más una expresión de cariño, pero si solo hay compromiso es un amor vacío que se mantiene en el tiempo pero no genera satisfacciones de autoestima y sexualidad, pero si el amor es solamente pasión, ahí es donde se considera que la relación es insensata o tóxica.

¿Mi pareja tóxica puede cambiar?

No necesariamente es la pareja quién es tóxica, las relaciones son compartidas y seguramente la toxicidad será una responsabilidad de las partes, ya que en una relación no existen sujetos pasivos que no aporten a los resultados.

Si una persona se da cuenta que está construyendo una relación basada solamente en las pasiones, que como ya se dijo no son solamente sexuales, sino que tienen mucho que aportar a la autoestima en términos de construcción o destrucción del otro, es importante parar, alejarse, entender las razones por las cuáles la relación solo se basa en este componente y tomar decisiones.

Finalmente las relaciones se construyen en el marco de la libertad de elegir con quién se quiere compartir la vida o pequeños momentos de esta.

Por lo general estas relaciones son pasionales en todos los sentidos, la sexualidad es una descarga y una necesidad, hay celos, posesión, dominación y necesidad de sentirse reconocido por el otro.

Una relación tóxica recoge la gran mayoría de los mitos del amor romántico, que ha sido el estereotipo del amor que culturalmente se ha interiorizado: mi media naranja (como se algo nos faltara), soy tuya, tuyo (como si fuéramos una posesión), no puedo vivir sin ti (como si antes de esa persona la vida no existiera), los celos (como expresión de exclusividad y baja autoestima). Si una o varias de estas condiciones son el factor común del amor, seguramente estás en una relación tóxica.

¿Debo terminar la relación con mi pareja tóxica o darle una oportunidad?

Recuerda que no necesariamente quién es tóxica es la pareja, esto se construye entre dos por tanto es necesario analizar si esa relación vale la pena, si esa persona realmente vale el sufrimiento que deja una relación tóxica y la decisión de continuar o no dependerá mucho del nivel de autoestima de las dos personas.

Por lo general las oportunidades deben tener intervención externa, ya sea terapia de pareja o individual, ya que de lo contrario suele ser difícil asumir la renuncia a la satisfacción de necesidades y ceder ante la pasión, que son instintos básicos y muy fuertes, que llevan a que las personas continúen juntas, a pesar del daño que se genera.