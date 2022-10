“Cuando son voluntarias, suelen no haber efectos en la falta de sexo o ser muy leves, pero si la abstinencia sexual es involuntaria como ocurre por enfermedad, distancia, duelo, o falta de pareja, pueden desarrollarse síntomas asociados a esta ausencia”, comenta el médico, escritor y sexólogo Rafael Duque.

Para el especialista los síntomas podrían ser:

Los principales síntomas que tiene un hombre cuando necesita sexo

1- La ansiedad

Por falta de liberación de endorfinas y oxitocina sustancias que dan sensación de bienestar y apego, claro q está qué hay relaciones sexuales que pueden ser fuente de stress , cuando hay relaciones de pareja no saludable y hay sexo por compromiso u obligación .

Estos hombres viven preocupados todo el tiempo, hay nerviosismo, imposibilidad de relajarse, se tornan irritables.

Tres síntomas que tiene un hombre cuando necesita sexo Foto: Pixabay

2- Trastornos de auto percepción

El sexo, es vital para generar seguridad en el hombre.

La sexualidad es vital para el generar sentimiento de autoestima sobre todo en el hombre que su placer está en el ego, ver a su pareja complacida y vulnerable después del coito, genera una sensación de bienestar incluso a nivel biológico y hormonal.

Los síntomas dominantes sería depresión, inseguridad, son seres dependientes e introvertidos.

3. Disminución del deseo sexual

El deseo por no ser una necesidad vital, no se aumenta por cuanto se satisface, si no al contrario se regula y se convierte en un círculo vicioso. La falta de sexo no hace que el cuerpo dé señales de que lo necesita, sino que el deseo se va apagando hasta desaparecer.

Los principales síntomas son ansiedad, insomnio , depresión e irritabilidad.

4- Se vuelve más propenso a enfermedades

Esto se debe a la disminución de niveles de immunoglobulins A , lo cual lo hace más sensible a resfriados y problemas gastrointestinales . En cuanto a sistema urinario , la eyaculación protege al hombre de infecciones urinarias por limpiar el trayecto.

5 - Se pierde la neurogénesis cerebral

El sexo facilita la creación de nuevas neuronas, así como de su interconexión, con esto ayuda a prevenir el Alzheimer y todas las consecuencias derivadas de esta enfermedad.

En conclusión

La falta de sexo lleva a los hombres a tener muchos problemas físicos y mentales que influirán en forma negativa en su bienestar, asociado a que en un futuro podrá sufrir de trastornos sexuales y deterioro de su capacidad mental y por todo esto afectará su actual o futura relación de pareja.

Una vida sexual saludable da más más bienestar en general , sin embargo, más sexo no equivale a más felicidad, esto tiene un límite. Y es más importante tener sexo de calidad que en cantidad, sin embargo el no tenerlo si es un factor de infelicidad, sobre todo si es una abstinencia no voluntaria

Y el tener sexo en cantidad de mala calidad podrá producir más tristezas que alegrías.