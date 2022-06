Síntomas del virus respiratorio como el que tuvo Laura Acuña ¿Cuándo ir al médico?

Laura Acuña y Nicolás. Foto: Instagram

La presentadora Laura Acuña le contó a sus seguidores que durante estos días ha estado mal de salud. Pero no solo ella, sino sus dos hijos también.

Puedes leer: Shakira y Piqué: La primera foto de la que sería la nueva novia de Piqué

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Acuña aseguró que junto a sus hijos se estaban recuperando de un resfriado que les dio incluso más duro que la covid-19. Un virus que ya sabemos que afecta muy fuerte los pulmones y en general el sistema inmune.

Sin embargo y ante la duda de sus seguidores, la presentadora publicó en sus historias que el malestar del que ya está saliendo no se trató de covid. A través de la dinámica de preguntas Acuña dijo que había pasado por fiebre alta y desaliento.

“No, no nos dio covid, pero nos dio un virus que ustedes no tienen idea. La covid no nos dio tan duro como este. Helena sobre todo súper maluca”, dijo.

También añadió que “estuve con un virus muy horrible que me mandó a la cama, pero ya estoy bien. Nico también, y tiene tos. Helenita sí me tocó con antibiótico. Nos dio un virus muy malo, pero Nico y yo la sacamos barata”.

Síntomas del virus respiratorio

Si bien, los síntomas de un virus se pueden confundir con los desarrollados por contagio de covid-19, actualmente, los médicos también están alertando de un virus respiratorio que está generando malestares similares al de la pandemia.

Según Mayo Clinic “el virus respiratorio sincicial causa infecciones de los pulmones y en el aparato respiratorio. Es tan frecuente que la mayoría de los niños ya se han infectados con el virus cuando rondan los 2 años de edad. El virus respiratorio sincicial también puede infectar a los adultos”.

En los adultos y en los niños mayores y sanos “los síntomas del VRS son leves y generalmente se parecen al resfriado común. Generalmente, solo necesitas medidas de cuidado personal para aliviar las molestias”.

Síntomas comunes

Los signos y síntomas del virus respiratorio sincicial con más frecuencia aparecen entre cuatro y seis días después de la exposición al virus. En los adultos y los niños mayores, el VRS generalmente causa signos y síntomas parecidos a los del resfriado. Estos síntomas pueden incluir:

Nariz congestionada o que gotea

Tos seca

Fiebre baja

Dolor de garganta

Estornudos

Dolor de cabeza

¿Cuándo consultar a médico?

De acuerdo con lo explicado por la Clínica Mayo, el VRS puede extenderse al aparato respiratorio inferior, “causando neumonía o bronquiolitis — inflamación de las pequeñas vías respiratorias que ingresan a los pulmones. Los signos y síntomas pueden incluir”:

Fiebre

Tos intensa

Sibilancia al respirar, un sonido agudo que, generalmente, se escucha al exhalar

Puedes leer: Jengibre con limón: cuáles son sus propiedades y para qué sirve en la salud

Respiración rápida o dificultad al respirar —quizás la persona prefiera estar sentada y no acostada

Color azulado de la piel a causa de falta de oxígeno (cianosis)

Tanto el VRS como la enfermedad por coronavirus 2020 “son tipos de virus respiratorios, algunos síntomas del VRS y de la covid-19 pueden ser semejantes. En los niños, la covid-19 con frecuencia resulta en síntomas leves, como fiebre, nariz que gotea, y tos. En los adultos con la covid-19, los síntomas pueden ser más graves e incluir problemas para respirar”.

Tener el VRS puede reducir la inmunidad, y aumentar el riesgo de contagio con la covid-19— en niños y adultos. Estas infecciones pueden presentarse juntas, lo que puede hacer que empeore la gravedad de la covid-19.