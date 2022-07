65 estilos desfilaron en la pasarela del City Hall El Rodeo en la ciudad de Medellín en el marco de Colombiamoda para presentar la colección en la que intervino el cantante Maluma junto a su hermana Manuela Londoño, directora de la Fundación el arte de los sueños.

Una explosión de colores: así se vivió la pasarela de Maluma X GEF Foto: Leonardo Sánchez/ Cromos - Leonardo Sánchez/ Cromos

Los visitantes al desfile pudieron apreciar prendas de diversas gamas de estilos como: el nerd cool, el preppy, el playero californiano, el urban comfy y el techno, todos relacionados con el nuevo estilo del momento ‘la tendencia genderless’, la cual hace referencia al aumento de hombres vestidos con faldas resaltando su feminidad en diferentes estilos y por otro lado, las mujeres también expresan su estilo usando corbata y trajes en la calle.

Los asistentes al evento pudieron vivir una historia de moda recreada en un enorme escenario minimalista de color blanco.

Fue un montaje alineado al concepto de un lienzo que se pinta de colores y que tuvo como introducción, la presentación del fashion film de la colección, protagonizado por Maluma y los soñadores de la Fundación El Arte de los Sueños. Las luces se apagaron y el desfile empezó con un grupo de looks urbanos de joggers y chalecos de color vainilla quienes se desplazaban sobre la pasarela donde se apreciaban varias veces sus looks.

Luego empezó a aparecer el color en la pasarela con; outfits con hoodies y joggers azules, naranjas, y amarillos, unidos a camisas atemporales de rayas, le dieron el estilo urban comfy a una nueva propuesta, una explosión de colores que emocionó a cada uno de los invitados.

El color negro apareció junto al magenta, looks complementados con mallas elaboradas con apliques gráficos con la imagen de Buda, el dóberman de Maluma, también pañoletas estampadas con la M de Maluma, riñoneras y un vest utility, una verdadera pieza de temporada. También estuvo presente el color verde, el magenta, el azul entre otros que combinados con el blanco de la pasarela hacían vibrar de emoción con los colores que aparecieron en cada prenda que lucían los modelos.

Una vez los modelos terminaron de recorrer la pasarela, aparecieron los soñadores de la Fundación El Arte de los Sueños, quienes interpretaron con sus tambores una versión de la canción Mama ‘Tetema’, un momento emotivo y conmovedor, seguido de la euforia que generó la salida a pasarela de Maluma, su hermana Manuela y la mascota de ambos, Buda, quienes se unieron al grupo de los soñadores y los modelos en el escenario.

Los hermanos Londoño Arias saludaron al público mientras se despedían, además de agradecer y saludar a cada uno de ellos.

Un porcentaje de las ventas de la colección estará destinado a la fundación, además, la colección incluirá una bolsa reutilizable hecha de tela reciclada a partir de botellas PET y descartes de confección; el 100% de las ventas de esta, también será donado a la Fundación El Arte de los Sueños.

“Trabajar con Manuela siempre es bonito y es muy especial porque tenemos una confianza desde que éramos unos niños, además fue muy fácil trabajar con ella porque al final del día estamos remando para al mismo lado, nunca hubo diferencias en el desarrollo de la colección”, comentó Maluma.

“El objetivo de esta pasarela es la inclusión y la fluidez porque soy una persona que me gusta vestirme con chaquetas denim de mujer, y faldas y no me importa, siento que hay un tabú en este momento y que la gente me miraban y decían este man está muy loco, lo que me pongo no me define como persona, lo que quiero es que la gente se sienta libre que no juzgamos y no pongamos paradigmas, que se la pongan como se le dan la gana, cuando se ponga una prenda se sienta feliz y eso lo va a reflejar cuando está en la calle”, comentó el cantante paisa.

