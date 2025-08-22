Vea el primer gol de Lucho Díaz en la Bundesliga alemana

El colombiano Luis Díaz marcó un golazo en el triunfo parcial del Bayern Múnich sobre el Leipzig, por la Bundesliga. Foto: Bayern Múnich

Apenas 32 minutos pasaron antes de que el colombiano Luis Díaz marcara su primer gol en la Bundesliga, la primera división del fútbol de Alemania.

El delantero guajiro, recién fichado por el Bayern Múnich, que le pagó al Liverpool 67 millones de euros por su contrato, selló una buena jugada colectiva y con un potente remate dentro del área anotó el 2-0 en la victoria parcial del club bávaro sobre el Red Bull Leipzig, por la primera fecha del campeonato alemán.

Michael Olise abrió el marcador poco antes del tanto del colombiano y luego decretó el 3-0 con el que los equipos se fueron al descanso. En la etapa complementaria Lucho asistió al inglés Harry Kane para el 4-0.

Fue el segundo gol de Lucho Díaz en su nuevo equipo, pues había anotado en su debut oficial, en el triunfo 2-1 frente al Stuttgart, por la Supercopa de Alemania, que significó el decimoquinto título del guajiro.

Profesional desde 2016, Díaz ha pasado por Barranquilla F.C., Junior, Porto de Portugal, Liverpool de Inglaterra y Bayern Múnich. Suma 80 goles en 282 partidos en clubes, además de 19 anotaciones en 64 juegos con la selección de mayores.

