Liga BetPlay: prográmese para la fecha del fin de semana en el fútbol colombiano

Millonarios vs. Junior, Once Caldas vs. Tolima y América vs. Nacional son los juegos más atractivos. El campeón Santa Fe visita a Fortaleza.

Redacción Deportes
22 de agosto de 2025 - 10:46 p. m.
América y Nacional se enfrentan el domingo en Cali, por la octava fecha de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
Foto: Dimayor
Con el partido entre Llaneros y Deportivo Pasto, este viernes a las 8:10 p.m. en Villavicencio, comienza la octava fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

El sábado 23 de agosto se disputarán cuatro compromisos más: Medellín vs. Equidad (2:00 p.m.), Envigado vs. Pereira (4:10 p.m.), Fortaleza vs. Santa Fe (6:20 p.m.) y Millonarios vs. Junior (8:30 p.m.).

Santa Fe, actual campeón, es quinto con 12 puntos de 21 posibles y jugará en el estadio de Techo contra uno de los invictos del torneo, Fortaleza, que lleva cinco empates y dos victorias.

Millonarios, colero con un punto de 18 jugados y con Carlos Giraldo en el banquillo y el nuevo técnico Hernán Torres en la tribuna, recibirá al Junior en El Campín con la ilusión de arrancar sumando una nueva etapa. El equipo barranquillero, líder del campeonato de la mano del técnico Alfredo Arias, busca seguirse acercado matemáticamente a la clasificación y con una victoria llegar ya a las 20 unidades.

América vs. Nacional: partidazo en el Pascual Guerrero

La octava jornada continúa el domingo. A las 2:00 p.m. el Once Caldas, tras avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, recibe al Tolima, mientras que desde las 4:10 p.m. Unión Magdalena, con viento en la camiseta luego de vencer a Millonarios en Bogotá, busca su primer triunfo en Santa Marta al enfrentar a Alianza Valledupar.

El plato fuerte se servirá a las 6:20 p.m., con el clásico de grandes entre América y Atlético Nacional. Ambos vienen de quedar eliminados en torneos internacionales y no pueden darse el lujo de caer ante un tradicional rival.

Más tarde, a las 8:30 p.m., Bucaramanga y Águilas Doradas juegan en el estadio Américo Montanini, de la capital santandereana. La fecha la cierran el lunes Chicó y Cali, a las 6:00 p.m., en Tunja.

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Liga BetPlay

Fútbol colombiano

Partidos de la Liga BetPlay

América vs. Nacional

Millonarios vs. Junior

Hernán Torres

 

