Ambos llegaron a cuatro puntos en el grupo B y mantienen abierta la pelea por un lugar en la final. Sin embargo, sus victorias también tuvieron consecuencias en la tabla de reclasificación, que reúne los puntos conseguidos durante el año y…

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II siguen moviendo las cuentas de los equipos que aspiran a disputar torneos internacionales en 2027. Millonarios goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín, mientras que América de Cali derrotó 2-1 a Deportivo Cali en el clásico vallecaucano.

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Ambos llegaron a cuatro puntos en el grupo B y mantienen abierta la pelea por un lugar en la final. Sin embargo, sus victorias también tuvieron consecuencias en la tabla de reclasificación, que reúne los puntos conseguidos durante el año y determina buena parte de los cupos a las competencias continentales.

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Atlético Nacional continúa como líder absoluto de la reclasificación con 96 puntos, una ventaja considerable sobre América de Cali, segundo con 74 unidades. Los verdolagas tienen encaminada su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que el conjunto escarlata también ocupa provisionalmente una de esas plazas. Independiente Santa Fe aparece tercero con 69 puntos, seguido por Junior, que suma 66, pero ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos de la Libertadores por haber conquistado el título del primer semestre. Deportes Tolima, con 64 puntos, completa los cinco primeros lugares.

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El reglamento de la Dimayor establece que Colombia tendrá cuatro representantes en la Copa Libertadores 2027. Dos ingresarán directamente a la fase de grupos: los campeones de los dos semestres de la Liga BetPlay. Los otros dos cupos, correspondientes a la segunda fase previa del torneo, serán para los equipos mejor ubicados en la reclasificación que no hayan conseguido su clasificación como campeones.

Por su parte, la Copa Sudamericana tendrá cuatro representantes colombianos: el campeón de la Copa BetPlay y los tres mejores equipos de la reclasificación que no hayan obtenido un cupo a la Libertadores. Si un equipo consigue su clasificación por más de una vía, se aplican los mecanismos de redistribución establecidos en los reglamentos.

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La disputa por los cupos a la Sudamericana también está abierta. Santa Fe, con 69 puntos, y Tolima, con 64, aparecen bien posicionados, mientras que Deportivo Cali y Once Caldas están igualados con 63 unidades. Más atrás figuran Independiente Medellín (61), Millonarios (60) y Atlético Bucaramanga (59). La diferencia entre el sexto y el décimo lugar es de apenas cuatro puntos, por lo que los partidos restantes de los cuadrangulares pueden modificar considerablemente la clasificación. Además, Tolima ya no tiene posibilidades de sumar puntos, mientras que sus competidores que siguen en carrera todavía pueden superarlo.

Millonarios es uno de los equipos que más necesita aprovechar el cierre del campeonato. Su victoria frente a Bucaramanga lo acercó a la zona de clasificación internacional, aunque todavía depende de sumar puntos y de los resultados de sus rivales. América, por su parte, tiene un panorama mucho más favorable: está a 22 unidades de Nacional, pero conserva una ventaja de cinco sobre Santa Fe y de diez sobre Tolima.

La definición de los cuadrangulares y el campeón del segundo semestre terminarán de ordenar una reclasificación en la que no solo está en juego el título de Liga, sino también buena parte del futuro internacional de los clubes colombianos.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay

Tabla de reclasificación Liga BetPlay 2026 Actualizada al 25 de noviembre de 2026 Pos. Equipo Puntos Torneo 1 Atlético Nacional 96 Libertadores – Fase previa* 2 América de Cali 74 Libertadores – Fase previa 3 Independiente Santa Fe 69 Copa Sudamericana 4 Junior 66 Libertadores – Fase de grupos* 5 Deportes Tolima 64 Copa Sudamericana 6 Deportivo Cali 63 Copa Sudamericana 7 Once Caldas 63 Por definir 8 Independiente Medellín 61 Por definir 9 Millonarios 60 Por definir 10 Atlético Bucaramanga 59 Por definir * Nota: Junior tiene asegurada su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por ser campeón de la Liga BetPlay 2026-I. Los demás cupos corresponden a una proyección y pueden cambiar según los resultados finales de Liga y Copa BetPlay.

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