La fecha comenzó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Millonarios recibió a Atlético Bucaramanga. El conjunto bogotano respondió ante su afición con una contundente victoria por 4-1, resultado que le permitió llegar a…

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tuvieron este martes 24 de noviembre una jornada decisiva para los equipos del Grupo B. Millonarios y América de Cali consiguieron victorias importantes en sus respectivos compromisos y comenzaron a marcar diferencias en una zona que había arrancado con mucha igualdad.

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La fecha comenzó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Millonarios recibió a Atlético Bucaramanga. El conjunto bogotano respondió ante su afición con una contundente victoria por 4-1, resultado que le permitió llegar a cuatro puntos y asumir el primer lugar de la clasificación.

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Más tarde, el protagonismo se trasladó al estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario de una nueva edición del clásico vallecaucano. América y Deportivo Cali se enfrentaron en un partido con mucho en juego, pues ambos necesitaban sumar de a tres para no perder terreno frente a Millonarios.

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Millonarios goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín

El primer partido de la jornada tuvo como protagonista a Millonarios, que se impuso 4-1 contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. El equipo dirigido por Alberto Gamero mostró contundencia desde los primeros minutos y consiguió una victoria que lo dejó en una posición privilegiada dentro del cuadrangular.

El conjunto embajador abrió el marcador al minuto 14, cuando Francisco Chaverra protagonizó una buena acción individual dentro del área y definió para vencer al arquero Cristopher Fiermarín. Apenas cinco minutos después, Rodrigo Contreras aprovechó una oportunidad en el área para ampliar la ventaja y poner el 2-0.

Bucaramanga reaccionó antes del descanso. Al minuto 28, José García apareció para conectar de cabeza un centro de Fredy Hinestroza y descontar para el conjunto santandereano. Con el 2-1, los visitantes consiguieron mantenerse en partido y se fueron al vestuario con la posibilidad de buscar la igualdad en el complemento.

Sin embargo, Millonarios volvió a golpear en el segundo tiempo. Al minuto 49, Rodrigo Ureña sacó un potente remate desde fuera del área y marcó el tercer tanto de los bogotanos. La sentencia llegó al 70′, cuando Rodrigo Contreras convirtió un penalti y firmó su doblete para establecer el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, Millonarios llegó a cuatro puntos y consiguió una diferencia de gol de +3. Rodrigo Contreras fue una de las grandes figuras de la noche, gracias a sus dos anotaciones.

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América venció 2-1 a Deportivo Cali en el clásico vallecaucano

El segundo compromiso de la jornada se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde América de Cali recibió a Deportivo Cali. El clásico vallecaucano tenía un ingrediente especial: los dos equipos necesitaban ganar para acercarse a Millonarios en la clasificación.

El conjunto escarlata encontró la ventaja al minuto 38 gracias a Tomás Ángel. El delantero aprovechó una oportunidad dentro del área y consiguió vencer al guardameta Pedro Gallese para poner el 1-0. América se fue al descanso con la ventaja y la sensación de haber sido superior durante buena parte del primer tiempo.

En el comienzo de la segunda mitad, nuevamente apareció Tomás Ángel. Al minuto 46, el atacante consiguió su segunda anotación de la noche y amplió la diferencia a 2-0. El delantero se convirtió en el protagonista del clásico y le dio tranquilidad al equipo local.

Deportivo Cali no bajó los brazos y encontró el descuento al minuto 50. El ‘Titi’ Rodríguez marcó para los azucareros y puso el 2-1, resultado que volvió a darle emoción al compromiso. El conjunto verdiblanco buscó acercarse en el marcador, mientras América intentó conservar la ventaja.

El triunfo escarlata le permitió llegar a cuatro puntos, los mismos que Millonarios, aunque con una diferencia de gol inferior. Deportivo Cali, por su parte, se quedó con una unidad después de dos jornadas.

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🇦🇹 AMÉ 1️⃣-0️⃣ CAL 🟢



⏱️ ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL PASCUAL GUERRERO! ❤️‍🔥#AMÉxCAL#LigaBetPlay pic.twitter.com/xU1oavHrZ1 — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Con los resultados de este martes, Millonarios y América comparten el liderato del Grupo B, ambos con cuatro puntos. Sin embargo, América es lider debido a la ventaja deportiva.

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Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga aparecen en las últimas posiciones, con una unidad cada uno. Los dos equipos tendrán que reaccionar en la próxima jornada si quieren conservar sus posibilidades de avanzar a la final.

Pos. Equipo PJ Pts. DG 1 América 2 4 +1 2 Millonarios 2 4 +3 3 Deportivo Cali 2 1 -1 4 Bucaramanga 2 1 -3

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