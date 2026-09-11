En una jornada marcada por el etapón de Santiago Buitrago, La Vuelta a España dejó muy definida la lucha por el título. El colombiano terminó segundo en Peñas Blancas y volvió a quedarse cerca de una victoria, pero la principal noticia de la jornada estuvo detrás: Enric Mas defendió sin problemas su liderato y llegará a la penúltima etapa con una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores.

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Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España a dos etapas del final

Mas sigue al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 65:52:03. Primoz Roglic continúa segundo, a 1:37, y Felix Gall completa el podio provisional, a 3:01. Con apenas dos jornadas por disputarse, y solo una realmente decisiva para la general, el español quedó en una posición privilegiada para conquistar la Vuelta.

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Richard Carapaz aparece cuarto, a 5:17, mientras Oscar Onley es quinto, a 6:03. El top-10 lo completan Jakob Omrzel (7:06), Clément Berthet (7:57), Cristián Rodríguez (8:21), Mattias Skjelmose (9:06) y el colombiano Harold Tejada, que sigue décimo a 10:27 del líder.

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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 🇪🇸 Enric Mas Movistar Team 65:52:03 2 🇸🇮 Primoz Roglic Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37 3 🇦🇹 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +3:01 4 🇪🇨 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +5:17 5 🇬🇧 Oscar Onley INEOS Grenadiers +6:03 6 🇸🇮 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +7:06 7 🇫🇷 Clément Berthet Groupama – FDJ United +7:57 8 🇪🇸 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +8:21 9 🇩🇰 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +9:06 10 🇨🇴 Harold Tejada XDS Astana Team +10:27

Precisamente, Tejada continúa como el mejor colombiano de la clasificación general y está cerca de cerrar la carrera entre los diez mejores. Juan Felipe Rodríguez también se mantiene dentro del top-20: es 15°, a 36:18, después de una buena actuación en la subida final. Buitrago, gracias a su segundo lugar y su protagonismo en la fuga, ganó tres posiciones y quedó 17°, a 42:34.

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Más atrás, Iván Ramiro Sosa ocupa el puesto 106, a 3:22:47, y Juan Guillermo Martínez es 135°, a 4:07:04. La atención ahora se traslada a la durísima penúltima etapa del sábado, la última oportunidad real para cambiar la general: Mas tendrá que defender 1:37 sobre Roglic y 3:01 frente a Gall, mientras Tejada buscará asegurar su lugar en el top-10.

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