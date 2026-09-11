Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España a dos etapas del final

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En una jornada marcada por el etapón de Santiago Buitrago, La Vuelta a España dejó muy definida la lucha por el título. El colombiano terminó segundo en Peñas Blancas y volvió a quedarse cerca de una victoria, pero la principal noticia de la jornada estuvo detrás: Enric Mas defendió sin problemas su liderato y llegará a la penúltima etapa con una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores.
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Mas sigue al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 65:52:03. Primoz Roglic continúa segundo, a 1:37, y Felix Gall completa el podio provisional, a 3:01. Con apenas dos jornadas por disputarse, y solo una realmente decisiva para la general, el español quedó en una posición privilegiada para conquistar la Vuelta.
Richard Carapaz aparece cuarto, a 5:17, mientras Oscar Onley es quinto, a 6:03. El top-10 lo completan Jakob Omrzel (7:06), Clément Berthet (7:57), Cristián Rodríguez (8:21), Mattias Skjelmose (9:06) y el colombiano Harold Tejada, que sigue décimo a 10:27 del líder.
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|🇪🇸 Enric Mas
|Movistar Team
|65:52:03
|2
|🇸🇮 Primoz Roglic
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+1:37
|3
|🇦🇹 Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:01
|4
|🇪🇨 Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|+5:17
|5
|🇬🇧 Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|+6:03
|6
|🇸🇮 Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|+7:06
|7
|🇫🇷 Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|+7:57
|8
|🇪🇸 Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|+8:21
|9
|🇩🇰 Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|+9:06
|10
|🇨🇴 Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+10:27
Precisamente, Tejada continúa como el mejor colombiano de la clasificación general y está cerca de cerrar la carrera entre los diez mejores. Juan Felipe Rodríguez también se mantiene dentro del top-20: es 15°, a 36:18, después de una buena actuación en la subida final. Buitrago, gracias a su segundo lugar y su protagonismo en la fuga, ganó tres posiciones y quedó 17°, a 42:34.
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Más atrás, Iván Ramiro Sosa ocupa el puesto 106, a 3:22:47, y Juan Guillermo Martínez es 135°, a 4:07:04. La atención ahora se traslada a la durísima penúltima etapa del sábado, la última oportunidad real para cambiar la general: Mas tendrá que defender 1:37 sobre Roglic y 3:01 frente a Gall, mientras Tejada buscará asegurar su lugar en el top-10.
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