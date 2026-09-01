Así será la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista francés del equipo Groupama-FdJ United, Sébastien Tronchon, celebra la victoria en la décima etapa de la Vuelta a España 2026, este martes 1 de septiembre entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Foto: EFE - Javier Lizón

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Bastien Tronchon, del equipo Groupama-FDJ United, se impuso este martes 1 de septiembre de 2026 en la décima etapa de la Vuelta a España. Los 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra finalizaron con un embalaje en el que el francés logró superar a Magnus Cort (Uno-X Mobility) y Thibau Nys.

Tronchon completó la sesión en cuatro horas, siete minutos y 41 segundos, la cual estuvo marcada por una fuga numerosa y movimientos en el pelotón. El danés Cort terminó segundo, mientras que el belga Nys, de Lidl-Trek, completó el podio. Wout van Aert fue cuarto y Alessandro Romele quinto.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

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¿Cómo será la etapa 11 de la Vuelta a España 2026?

Pasando a la undécima fracción de la Vuelta a España, esta comenzará con un trayecto mayoritariamente plano. A 30 kilómetros de la meta aparecerá el primer y único puerto de montaña (tercera categoría) de la jornada.

Este será de 9,5 km y tendrá una inclinación promedio de 4,2%. El Alto de Aledo, como se le conoce a este puerto, será el momento más importante de la etapa para todos aquellos velocistas que quieran llegar intactos al final.

Finalmente, tras el descenso del puerto habrá un terreno plano para que los esprinters se impongan en busca de la victoria. Parece que será un día tranquilo para los favoritos al título tras la caída y el retiro de Tadej Pogačar.

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Altimetría de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

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Hora y dónde ver en vivo la etapa 11 de la Vuelta a España

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : Cartagena - Lorca en Murcia, España

Hora : 8:45 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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