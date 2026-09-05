Así será la etapa 14 de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El belga Wout Van Aert, del equipo Visma Lease a Bike, se impone en la meta de la 13.ª etapa de La Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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Wout van Aert, quien había sido gregario de un compañero un día antes, se consagró en la etapa 13 de la Vuelta a España 2026. El esprint reducido de Loja le permitió conseguir su primera victoria en la competencia. Van Aert superó a Valentin Paret-Peintre en la fuga final de la fracción de hoy.

Pasando a los ciclistas colombianos, Harold Tejada ganó una posición en la clasificación general que sigue liderada por el español Enric Mas. Sin embargo, la etapa 14 podría ser la oportunidad perfecta para que ocurra un cambio en la punta de la Vuelta y configure una semana final de mucha tensión.

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¿Cómo será la etapa 14 de la Vuelta a España 2026?

Será un recorrido de 154,5 kilómetros entre la ciudad de Jaén y el alto de la Sierra de la Pandera. Una jornada de alta montaña que acumula más de 4.000 metros de desnivel para medir la capacidad de resistencia de los ciclistas.

Los primeros 80 km serán la parte “tranquila” del día, pues después llegará un puerto de segunda categoría de 10,5 kilómetros y 5,4% de inclinación promedio. Lo seguirá otro puerto de segunda con otros 8,8 km al 5,1% de inclinación.

Finalmente, el puerto de primera categoría de la Sierra de la Pandera tendrá 11,8 kilómetros con una impresionante inclinación promedio de 7,5%. Incluso habrá rampas que superen el 13% en los metros finales de la exigente jornada.

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La lucha por la Vuelta a España 2026

Enric Mas del Movistar Team es el dueño actual del maillot rojo. Sin embargo, la etapa de este sábado es el momento idóneo para que sus perseguidores pongan en duda su liderato, especialmente el esloveno Primoz Roglic.

El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe seguramente intentará una ofensiva para recortar distancias frente a Mas antes de que la carrera llegue a la contrarreloj. No obstante, Felix Gall también es una amenaza para el español.

Por último, no hay que descartar una escapada masiva de escaladores puros que buscarán impetuosamente la victoria de etapa. Allí en donde nombres como el del colombiano Santiago Buitrago podrían dar la sorpresa del día.

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Hora y dónde ver en vivo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Fecha : sábado 5 de septiembre de 2026

Lugar : Jaén - Sierra de la Pandera, España

Hora : 6:30 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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