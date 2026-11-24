El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del equipo, que acompañó la…

Egan Bernal seguirá defendiendo los colores del Netcompany INEOS. El equipo británico confirmó este martes 24 de noviembre de 2026 la renovación del ciclista colombiano, una noticia que despeja las dudas que durante las últimas semanas habían surgido alrededor de su futuro profesional y que ratifica la apuesta de la escuadra por uno de los corredores más importantes de su historia reciente y campeón del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021.

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del equipo, que acompañó la confirmación con una imagen del zipaquireño y un mensaje de reconocimiento: “Es un campeón en todos los sentidos de la palabra”. La publicación también incluyó una declaración de respaldo a la continuidad del corredor, quien llegó a la estructura británica en 2018 y desde entonces construyó buena parte de su trayectoria en la élite del ciclismo mundial.

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Egan Bernal quiere seguir en la élite

Por ahora, el equipo no ha informado cuánto tiempo durará el nuevo contrato ni ha divulgado las condiciones del acuerdo. Sin embargo, la noticia representa un paso importante para Bernal, de 29 años, quien había expresado su intención de continuar compitiendo y preparar la próxima temporada.

“Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y también en los más duros. Tras un parón para recargar, regreso con las ideas claras y con ganas de trabajar en la próxima temporada con el equipo. Sé de lo que soy capaz y aún creo que tengo mucho que dar”, expresó el colombiano en declaraciones difundidas por la escuadra.

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Egan Bernal despeja las dudas sobre su futuro

La renovación llega después de varias semanas de especulaciones sobre una posible retirada de Bernal. El corredor había terminado anticipadamente su temporada 2026 después del Tour de Francia, en el que ocupó el puesto 20 de la clasificación general. La decisión de no volver a competir durante el resto del año alimentó versiones sobre una eventual despedida del ciclismo profesional.

El propio pedalista salió al paso de esos rumores el pasado octubre. En un mensaje publicado en sus redes sociales explicó que necesitaba descansar, desconectarse de la exigencia del calendario y recuperar la tranquilidad después de varios años de competencia. También aseguró que su intención era comenzar la temporada 2027, aunque dejó claro que quería afrontar el futuro sin apresurarse y con la motivación necesaria para mantenerse competitivo.

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Egan Bernal y su importancia en INEOS

En ese pronunciamiento, Egan Bernal señaló que tenía contrato con el equipo hasta finales de 2029. La confirmación de este martes 24 de noviembre por parte del INEOS ratifica su continuidad, aunque la escuadra no detalló si el anuncio corresponde a una nueva extensión del vínculo que ya es de tres años.

La decisión también fue celebrada por Geraint Thomas, director de competición del equipo. El británico destacó la importancia del colombiano dentro de la estructura y su capacidad para superar las dificultades que marcaron su carrera en los últimos años. “Egan es una gran parte de este equipo. Su recuperación tras su grave caída y lo que ha logrado desde entonces es increíble. Los ciclistas más jóvenes lo admiran”, afirmó Thomas.

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