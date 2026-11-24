José Lloreda fue la gran figura de la noche en Yumbo luego de anotar un doblete que podría…

En condición de visitante, Deportes Quindío consiguió una importante victoria que lo dejó a 90 minutos de volver a la primera división del fútbol profesional colombiano (FPC). Los de Armenia derrotaron por dos goles a Boca Juniors de Cali en el partido de ida de la final del Torneo Betplay 2026-II. La gran definición será en el estadio Centenario de la capital quindiana, donde los del Eje Cafetero esperan redondear su ascenso después de cinco años.

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Deportes Quindío quedó a un paso del ascenso a la A después de cinco años

José Lloreda fue la gran figura de la noche en Yumbo luego de anotar un doblete que podría significar la consecución del sueño cuyabro. Las anotaciones al minuto 30 y 35, ambas producto de dos rebotes en el área, fueron más que suficientes para que el visitante impusiera su jerarquía en el partido. Vale la pena recordar que Deportes Quindío no juega en la Primera A de Colombia desde noviembre de 2021, cuando descendió seis meses después de ascender.

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🎥 ¡𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗟𝗹𝗼𝗿𝗲𝗱𝗮! 🔥@QuindioOficial marcó el segundo gol de la Final Ida al minuto 35 y puso a celebrar a los hinchas ⚽#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/oovPAPdMDm — DIMAYOR (@Dimayor) November 24, 2026

Deportes Quindío va por el ascenso en casa

El partido de vuelta de la gran final del Torneo Betplay 2026-II será el próximo sábado 28 de noviembre a las 4:30 p. m. en el estadio Centenario de Armenia, Quindío. El conjunto cuyabro deberá defender su ventaja e incluso intentar aumentarla para poder quedarse con el trofeo, pero también con el ascenso.

Un anhelo muy importante para Deportes Quindío, que es uno de los clubes llamados tradicionales en el FPC. Campeón en 1956, el equipo del Eje Cafetero ha tenido largos periodos de estadía en la máxima categoría del balompié colombiano, aunque en los últimos años los haya pasado jugando en la B.

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El dramático descenso de Deportes Quindío en el 2000

Desde 1951, cuarto campeonato de fútbol profesional en Colombia, hasta el año 2000, Deportes Quindío permaneció en la Primera A, incluso logrando el título en 1956, y hasta hoy es uno de los 16 cuadros colombianos con una estrella y una de las siete escuadras con una sola consagración en su historia.

Sin embargo, el 19 de noviembre del 2000, en la penúltima fecha, Deportes Quindío perdió 3-0 ante Deportes Tolima en Ibagué, consumando el primer descenso de su historia. Rompió con una racha ininterrumpida de medio siglo de permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

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🎥 "Luchamos todo el año. No ha sido fácil. Tanto la hinchada como nosotros la hemos sufrido bastante", Juan Ibargüen, jugador de Quindío. pic.twitter.com/lOq6n67rt0 — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2026

Segundo descenso de Deportes Quindío

Durante la temporada 2001, Deportes Quindío permaneció en la segunda división, pero ese mismo año logró recuperar la categoría para el año siguiente. En la A se mantuvo hasta 2013, cuando otra vez los malos resultados lo obligaron a volver a descender, esta vez por un periodo mucho más prolongado.

No fue hasta julio de 2021, siete años después de su descenso, que Deportes Quindío volvió a la máxima categoría del FPC. Eso sí, ese mismo año, en noviembre, el equipo cuyabro tuvo que volver a la segunda división, donde permanece hasta hoy y a la espera de que un partido le devuelva el sueño.

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