Adicionalmente, Deportivo Cali ya no es el mismo equipo de hace un par de años que…

América y Cali vuelven a verse las caras en la Liga Betplay 2026-II, esta vez en un contexto de tensión, pues cada punto en los cuadrangulares puede ser definitivo. Especialmente para el club escarlata, que son junto a Atlético Nacional, los máximos candidatos a quedarse con sus respectivos grupos. Eso sí, ambos deberán enfrentar a su rival de patio para lograr dicho objetivo, sabiendo todo lo que eso representa futbolísticamente, pero también anímicamente.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Adicionalmente, Deportivo Cali ya no es el mismo equipo de hace un par de años que luchaba por no coquetear con el descenso, sino que ahora juega las finales del fútbol colombiano y sueña con volver a la definición por un título. Aun así, ninguno de los dos viene de resultados favorables en la primera fecha del cuadrangular B; Deportivo Cali por empatar en condición de local, y América de Cali por dejar la sensación de haber dejado escapar dos puntos.

Publicidad

No se pierda:

¡𝗚𝗼𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲𝘀! ⚽ La Fecha 1 de los Cuadrangulares nos dejó muchas emociones 🙌



¡Luciano Pons abrió el marcador para @ABucaramanga en el estadio Américo Montanini! 🏟️#LigaBetPlayDIMAYOR II-2026#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/F6WKrxihq3 — DIMAYOR (@Dimayor) November 22, 2026

¿América de Cali se impondrá en casa?

A pesar de que empatar en condición de visitante casi siempre es un resultado positivo, parece que América pudo haberlo ganado en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Los hombres de David González comenzaron por delante en el marcador apenas en el minuto ocho. Sin embargo, tan solo 10 minutos después, Luciano Pons puso otra vez el resultado en tablas y sobre el 33′ puso el partido a favor de Atlético Bucaramanga.

No obstante, América de Cali no tardó en volver a emparejar las acciones, esta vez a través de su delantero Tomás Ángel, quien anotó el 2-2 parcial en el minuto 38. Ya en el segundo tiempo, el 15 veces campeón de Colombia tuvo un par de ocasiones para quedarse con el encuentro, pero no pudo concretar ninguna chance. Aunque el punto le sirve en su condición de cabeza de cuadrangular (punto invisible), el resultado pudo haber sido mucho mejor.

Lea también: Comisión Arbitral reconoció error en la expulsión del partido Once Caldas vs. Nacional

🔔 Tienes una notificación… y no, no es de ella. 😭 Es de otro amor que nunca te falla. ❤️‍🔥👹



🎟️ 26.000 escarlatas ya tienen su boleta, ¿y vos qué estás esperando? 🏟️



🔗 https://t.co/tFXHhDkNjO pic.twitter.com/NFchLXfIxA — América de Cali (@AmericadeCali) November 23, 2026

¿Deportivo Cali asaltará el Pascual Guerrero?

Está claro que la paridad 0-0 entre Cali y Millonarios en Palmaseca benefició más al equipo bogotano que al vallecaucano. Los 30.000 hinchas asistentes al estadio del Deportivo Cali esperaban un triunfo que los pusiera en la cima del cuadrangular tras el empate de América. Sin embargo, el equipo azucarero no mostró su mejor cara ofensiva y fueron contadas con los dedos de una mano las verdaderas ocasiones de peligro que generó de frente al arco embajador.

Eso sí, Cali se aferra al partido de la fecha 18 del todos contra todos que jugó contra América de Cali justamente en el estadio Pascual Guerrero. En aquella ocasión, el cotejo terminó sin goles, pero con la sensación de que Cali era capaz de incomodar mucho a su rival de patio. No solo por no dejarlo expresar el buen fútbol que ha demostrado David González, sino también porque cuando los jugadores verdiblancos deben meter el lomo y no la gambeta, no dudan en hacerlo.

Le sugerimos: Once Caldas y Atlético Nacional repartieron puntos en un partido de pocas emociones

¡Y dale ve, y dale, dale VERDE!💚🗣️ pic.twitter.com/2eLbIbri9T — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 23, 2026

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 24 de noviembre de 2026

: martes 24 de noviembre de 2026 Lugar : estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

: estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Hora : 8:30 p. m. (hora colombiana)

: 8:30 p. m. (hora colombiana) Canal: Win+ Fútbol y Win Play

Entérese: Blessd despertó la ilusión en Pereira y tuvo un impresionante recibimiento: video

Así quedan las tablas de los grupos A y B tras disputarse la primera fecha de los cuadrangulares. 📊🔥#LigaBetPlayDimayor #UnaPasiónQueAsciende #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/ki1OijUnXb — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) November 23, 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador