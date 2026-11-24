Del otro lado, Lille viene de perder 2-1 como local frente a Olympique de Lyon. Una derrota que lo alejó…

Bayern Múnich urge de una victoria. Los hombres de Vincent Kompany vienen de empatar 1-1 con Colonia y de perder la punta de la Bundesliga a manos de Borussia Dortmund. Un duro golpe para un grupo que ha sufrido de muchas lesiones en esta primera mitad de la temporada, comenzando por Luis Díaz. El colombiano parece todavía no estar preparado para hacer parte de los convocados, lo que representa una baja sensible para el gigante de Baviera.

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Del otro lado, Lille viene de perder 2-1 como local frente a Olympique de Lyon. Una derrota que lo alejó de la punta de la liga francesa, hoy comandada por París Saint-Germain con 26 puntos, cinco más que Lille, quien marcha tercero de campeonato doméstico. Justo en medio de PSG y Lille emerge Paris FC con 23 unidades, quien ha tenido un gran rendimiento local, incluida la Copa de Francia, desde su ascenso a la primera división francesa el 2 de mayo de 2026.

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Bayern Múnich de visita por Francia

Respecto a su rendimiento en Champions, Bayern ha tenido resultados muy irregulares con dos triunfos (5-0 vs. Bodo Glimt y 2-0 vs. Atlético de Madrid) y dos empates (3-3 vs. Viking y 2-2 vs. Arsenal). Todos los partidos han tenido un factor común denominador y es la inusual cantidad de goles en contra.

Bayern Múnich promedia más de un gol por partido, lo que demuestra la poca fiabilidad de la defensa bávara durante esta temporada. Una que está resultando muy complicada a nivel colectivo, a pesar del memorable Balón de Oro de su delantero inglés y capitán, Harry Kane, el mes anterior.

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Lille en busca del descalabro de Bayern Múnich

Muy diferente a su situación en la Ligue 1, Lille ocupa la penúltima posición en la Champions League. El equipo galo tiene tan solo un punto en cuatro partidos, habiendo sido derrotado por Betis 3-2, Arsenal 3-0 y Galatasaray 4-2. Aun así, el equipo de Davide Ancelotti, hijo del mítico Carlo Ancelotti, se esperanza con un triunfo contra Bayern Múnich.

Una victoria que lo saque del fondo de la tabla y le permita comenzar a luchar por uno de los cupos a la fase de play-offs de la UEFA Champions League. Vale la pena recalcar que el actual formato del torneo de clubes más prestigioso del mundo permite que muchos equipos no tradicionales en Europa compitan por entrar a los octavos de final.

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Morata 🤝 Cuadrado



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Lille vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo

Fecha :

: Lugar :

: Hora : 3:00 p. m.

: 3:00 p. m. Canal: Disney+ y ESPN

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En el Día del Músico sabemos muy bien cuál es nuestro favorito 😍 pic.twitter.com/EX4O4ceFUi — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 22, 2026

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