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Una entrevista con Chris Froome: “Prefiero el ciclismo de cuando se calculaba menos”

El Espectador habló en exclusiva con el exciclista sobre su lugar en la historia, el fenómeno de Tadej Pogacar y su inolvidable rivalidad con Nairo Quintana. El británico reivindicó la grandeza del colombiano, reflexionó sobre un ciclismo cada vez más calculado y recordó los episodios de una carrera que marcó época.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Nairo Quintana - sus principales podios
Nairo Quintana, con Chris Froome en el Tour de Francia de 2015.
Foto: AP - Laurent Cipriani

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“Verlo a usted es mirar a los ojos del enemigo; es como mirar directamente la cara de la tormenta”, le dijeron a Christopher Froome en su visita a Cartagena. Lejos de intimidarse, al británico se le salió una tímida carcajada. “No lo malentienda y no lo digo de mala manera, pero es que Nairo era nuestro héroe”, le explicó el aficionado al gigante británico, leyenda del ciclismo, de 1,86 metros de estatura y de sonrisa tan amplia como fácil. Un rival todavía de los jodidos, de esos que saben cómo desarmar al adversario, riéndose todo el…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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