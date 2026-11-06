Medellín recibirá el UCI Gran Fondo 2026 por cupo al Mundial de Francia 2027

Medellín se prepara para recibir a más de 2.000 ciclistas aficionados en una de las competencias internacionales más importantes en esta modalidad. El próximo domingo 29 de noviembre, la capital antioqueña será sede del UCI Gran Fondo World Series Colombia 2026, una prueba que reunirá a participantes nacionales y extranjeros con un objetivo adicional al desafío deportivo: conseguir un cupo para el Súper Campeonato Mundial UCI Gran Fondo de 2027.

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La carrera tendrá dos alternativas para los participantes. Según los recorridos publicados por la organización, el Gran Fondo contará con una distancia de 138 kilómetros, mientras que el Medio Fondo tendrá 86 kilómetros. Ambas pruebas atravesarán diferentes sectores de Antioquia y estarán abiertas a ciclistas aficionados que quieran medir su preparación en un evento avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La jornada comenzará a las 6:00 a. m.

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El camino hacia Francia comienza en Medellín

Tanto la salida como la llegada tendrá lugar en la Plaza Mayor, ubicada en la calle 41 # 55-80, en el sector de La Candelaria. Los recorridos pueden presentar modificaciones hasta el día de la competencia, por lo que los participantes deben consultar las actualizaciones de la organización antes de viajar. El principal atractivo deportivo será la posibilidad de representar al país en el campeonato mundial de 2027. Todo esto de acuerdo con el reglamento de la UCI.

Los tres primeros corredores de cada categoría oficial, tanto masculina como femenina, obtendrán clasificación directa, siempre que completen el recorrido. También conseguirán el cupo quienes terminen dentro del 25% más destacado de los participantes de su respectiva categoría por edad. La clasificación no está abierta a todos los inscritos: para competir en el Mundial será necesario tener al menos 19 años y cumplir los requisitos de la UCI.

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Inscripciones, tarifas y entrega de kits en Medellín

Los menores de edad pueden participar desde los 15 años, pero no tendrán opción de clasificación mundialista. Tampoco podrán tomar la partida los corredores inscritos como élite en equipos Pro Tour o continentales durante la temporada 2026. Los interesados pueden formalizar su participación a través de la página oficial. El registro estará disponible hasta el 26 de noviembre, a las 11:59 p. m., o hasta agotar los 5.000 cupos previstos por la organización.

La tarifa de la última etapa de inscripciones es de COP 750.000. El valor incluye la camiseta oficial, los obsequios de los patrocinadores, la medalla de finalista, el cronometraje electrónico, un seguro de accidentes, una asistencia médica, varios puntos de hidratación y alimentación durante el recorrido, además de una zona de recuperación al finalizar la prueba. La entrega de kits se realizará en Plaza Mayor el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

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Requisitos para participar del Gran Fondo en Medellín

La competencia está abierta a hombres y mujeres desde los 15 años, con o sin licencia federativa. Para el Gran Fondo se permiten bicicletas de ruta y gravel; en el Medio Fondo también podrán utilizarse bicicletas de montaña. No están autorizadas las bicicletas de contrarreloj, los acoples aerodinámicos ni las bicicletas motorizadas. El uso de casco certificado será obligatorio durante todo el recorrido.

La organización recomienda realizarse un chequeo médico antes de competir y llegar con una preparación física adecuada para afrontar las exigencias de la carretera. También habrá asistencia mecánica, ambulancias y puntos de abastecimiento: cuatro para el Gran Fondo y dos para el Medio Fondo.

La primera edición colombiana del circuito se realizó en Bogotá en 2025 y reunió a cerca de 2.000 corredores de 15 países. Más de 200 ciclistas nacionales consiguieron entonces su clasificación al Mundial de Japón 2026. Ahora Medellín toma el relevo con la expectativa de convertir sus carreteras en el escenario de una nueva oportunidad para los aficionados que sueñan con competir en el ámbito mundial.

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