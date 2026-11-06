Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A visperas de la novena fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich anunció la renovación de su Balón de Oro, Harry Kane. El inglés extendió su vinculo con el club bávaro hasta 2029. Vale la pena recordar que el británico de 33 años llegó a Alemania en 2023 tras 10 temporadas con Tottenham Hotspur, donde no pudo ganar ni un título, aunque estuvo muy cerca de conquistar la UEFA CHampions League 2019, perdiendo la final contra Liverpool en Madrid, España.
Y aunque en el equipo teutón tuvo que pasar la primera temporada sin trofeos, una rareza para una escuadra acostumbrada a dominar la liga y la copa domestica, a partir del segundo ciclo las vueltas olímpicas cayeron en cascada. Eso sí, la Champions League sigue siendo esquiva para Kane, quien en las dos últimas temporadas se quedo a un gol de volver a disputar una final. Primero perdiendo contra Real Madrid en 2025 y luego frente a PSG de Francia este año.
Entérese: La crisis de Ueno Bank que golpea a Paraguay también sacude con fuerza a su fútbol
Mainz en busca de puestos europeos
Volviendo al presente, el goleador y capitán de Bayern estrenará su nuevo contrato frente a Mainz. Un cuadro que aunque no ocupa las primeras pocisiones de la tabla de la Bundesliga, esta a una victoria de meterse en los puestos de clasificación a campeonatos internacionales de la UEFA, exactamente al sexto.
Sin embargo, no será una tarea sencilla, pues aunque jugará en condición de local, se enfrentará a uno de los dos conjuntos invictos de la Bundesliga. Bayern Múnicha ha ganado cinco partidos y empatado tres, lo que le deja un balance de 18 puntos, 27 goles a favor y ocho en contra para una diferencia de +19.
Le contamos: Caso Jesús de Miguel: la RFEF aplazó la decisión sobre Jesús Owono y estudiará sanciones
Bayern Múnich a mantener la punta
Bayern viene de empatar a dos goles con Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones. Aunque tuvo la ventaja dos veces en el partido, el gigante de Baviera no pudo retener los tres puntos en el Allianz Arena. Eso sí, su resultado más reciente en la UEFA Champions League lo ilusiona con una triunfo a domicilio.
Bayern Múnich viene de vencer 2-0 al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano de la capital española. A pesar de las multiples aunsencias, como la de su estrella colombiana Luis Díaz, los aleamnes pudieron llevarse la victoria fuera de su casa, algo que quiere repetir frente a Mainz. Además, parece que podrá contar, al menos en el banco de suplentes, con Jamal Musiala.
Le sugerimos: Jhon Arias rompió su sequía goleadora con un doblete en la goleada de Palmeiras
Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo
- Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026
- Lugar: Mewa Arena en Maguncia, Alemania
- Hora: 9:30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
No se pierda: Camilo Durán brilló con doblete en la Europa League y le dio una agónica victoria al Celtic
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook