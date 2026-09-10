Stefan Küng se quedó este jueves con la etapa 18 de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El suizo del Tudor Pro Cycling Team fue el más rápido con un registro de 35:22,82, superando por apenas tres segundos al británico Callum Thornley, mientras que João Almeida completó el podio de la jornada a ocho segundos.

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Harold Tejada volvió a meterse al top-10 de la general tras la crono en La Vuelta

La lucha contra el reloj también tuvo consecuencias importantes entre los hombres que disputan la clasificación general. Primoz Roglic aprovechó su fortaleza en la especialidad y terminó cuarto, a 18 segundos de Küng, mientras que Enric Mas cruzó la meta en la duodécima posición, a 51 segundos. La diferencia entre ambos permitió al esloveno descontarle 33 segundos al español y, además, superar a Felix Gall en la clasificación.

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Pese al avance de Roglic, Mas salió bien librado de una de las jornadas que más podían amenazar su liderato. El corredor del Movistar sigue vestido de rojo y ahora tiene al esloveno como principal perseguidor, a 1:37. Gall cayó al tercer puesto y quedó a 3:01, mientras que Richard Carapaz es cuarto a 5:17 y Oscar Onley completa los cinco primeros a 6:03. La pelea por La Vuelta se estrechó, pero Mas conserva una renta importante antes de las últimas jornadas.

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🚴 CLASIFICACIÓN GENERAL – VUELTA A ESPAÑA 2026 Pos. Corredor Equipo Tiempo 1 🇪🇸 Enric Mas Movistar Team 60:45:58 2 🇸🇮 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37 3 🇦🇹 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +3:01 4 🇪🇨 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +5:17 5 🇬🇧 Oscar Onley INEOS +6:03 6 🇸🇮 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +7:00 7 🇫🇷 Clément Berthet Groupama – FDJ United +7:47 8 🇩🇰 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +7:51 9 🇪🇸 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +9:11 10 🇨🇴 Harold Tejada XDS Astana Team +9:57

Harold Tejada, el mejor colombiano en La Vuelta a España

Entre los colombianos, el mejor de la contrarreloj fue Harold Tejada. El corredor del XDS Astana terminó 16°, a 1:00 de Küng, y volvió a meterse dentro del top 10 de la clasificación general. Juan Guillermo Martínez ocupó la casilla 48 de la etapa, a 3:09; Juan Felipe Rodríguez fue 83°, a 4:16; Santiago Buitrago terminó 107°, a 4:50, e Iván Ramiro Sosa cerró en el puesto 148, a 7:49.

Tejada continúa siendo, además, el colombiano mejor ubicado de La Vuelta. Después de la contrarreloj ascendió una posición y quedó décimo de la general, a 9:57 de Mas. Juan Felipe Rodríguez permanece 15°, a 33:11, mientras que Buitrago sigue en la casilla 20, a 47:37. Más atrás aparecen Sosa, 100° a 2:53:45, y Juan Guillermo Martínez, 139° a 3:43:23.

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Así, La Vuelta entra en su tramo definitivo con Mas todavía al frente, pero con Roglic convertido en su amenaza más cercana. El esloveno ganó terreno en la crono y desplazó a Gall del segundo lugar, aunque todavía necesita recuperar 1:37.

Para Colombia, la principal noticia sigue siendo Tejada: resistió una jornada especialmente favorable para los especialistas, se metió al décimo puesto y mantiene abierta la posibilidad de terminar la carrera dentro del top 10.

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