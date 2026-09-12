Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026

Buitrago no fue inferior a la enormidad de la montaña en esta penúltima fracción e incluso estuvo muy cerca de ganar dos etapas anteriormente. Tras el retiro del esloveno Tadej Pogačar por caída, el nuestro aprovechó la oportunidad y les sacó una…

Santiago Buitrago se metió en la historia grande del ciclismo colombiano. Este sábado 12 de septiembre de 2026, el bogotano de 26 años se coronó campeón de la montaña en la actual edición de la Vuelta a España. El ciclista del Bahrein Victorious confirmó su triunfo tras la culminación de la etapa 20.

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Buitrago no fue inferior a la enormidad de la montaña en esta penúltima fracción e incluso estuvo muy cerca de ganar dos etapas anteriormente. Tras el retiro del esloveno Tadej Pogačar por caída, el nuestro aprovechó la oportunidad y les sacó una diferencia considerable a todos sus contendientes.

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Santiago Buitrago se queda con el maillot de puntos azules

Terminada la vigésima fracción, el colombiano es inalcanzable y llegará a la jornada 21, la última, como el mejor de los escaladores. Esta sesión final no representa un riesgo para el título de Buitrago, pues la etapa será un simple paseo por Girona sin puertos puntuables para los ciclistas en competencia.

El logro conseguido por el nacido en Bogotá no solo se explica por lo hecho en esta fracción 20, sino también por lo hecho en las dos anteriores en las que rozó la victoria. Fue un trabajo de tres semanas en las que esperó siempre el momento ideal para atacar y bailar en su caballito de acero sobre la montaña.

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Santiago Buitrago, del llanto a la gloria

Wout van Aert, Lorenzo Fortunato y Andreas Leknessund se quedaron con las ganas de arrebatarle la camiseta de pepas azules al colombiano. Desde la primera semana Buitrago ya se había hecho con el maillot de la montaña. A partir de ahí, Wout van Aert y Enric Mas se fueron alejando del bogotano.

Y aunque salió muy conmocionado anímicamente tras quedarse a escasos segundos de ganar la etapa 20, incluso rompiendo en llanto tras llegar a la meta, Santiago Buitrago se repuso para seguir en lo más alto de las montañas españolas. Sin duda, el mejor de los colombianos en esta edición de la carrera.

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Santiago Buitrago está en la historia del ciclismo colombiano

Leknessund y Fortunato le siguieron los pasos hasta el final, pero tras la penúltima sesión de La Vuelta, el colombiano confirmó su título de montaña. Un resultado también muy celebrado por su equipo Bahrain Victorious al que llegó en 2021 como un gregario de ciclistas más experimentados.

Sin embargo, tras este triunfo, su carrera en Europa toma una dimensión diferente, ahora con una credencial que hace mucho que no tenía un colombiano. Desde Félix Cárdenas (Cafés Baque) en 2004, ninguno de los nuestros se coronaba campeón de la montaña de la Vuelta a España.

Ampliando el registro a todas las Grandes Vueltas que componen el calendario, Julián Arredondo, del Trek Factory, había sido el último escarabajo campeón de la montaña. Fue en el Giro de Italia. Por último, en el Tour de Francia, la leyenda Nairo Quintana fue el último en hacerse con esta distinción en 2013.

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