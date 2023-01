Para el deporte y la vida: las enseñanzas que deja Nairo Quintana

Nairo Quintana insistió que tiene la forma y la disposición para competir en un equipo de primera categoría en Europa. Foto: Getty Images - Dario Belingheri

Incertidumbre. Susto. La nostalgia a la vuelta de la esquina. Fueron segundos de muchas emociones cuando Nairo Quintana llegó a la rueda de prensa este miércoles en la mañana al norte de Bogotá y dijo que daría unas palabras que ninguno iba a olvidar. Parecía el vaticinio de su retiro y del principio del fin de una era gloriosa para el ciclismo colombiano.

“La vida de un ciclista es símbolo de lucha. Todos los ciclistas de Colombia hemos sido criados luchando (...) yo no soy la excepción, yo soy parte de los ciclistas que se han levantado en medio de la pobreza, la desigualdad y la injusticia”, arrancó diciendo Nairo Quintana, que se reconoció como una persona combativa, que vio en el ciclismo una metáfora de la vida al resistir las pendientes y los momentos más difíciles para llegar a una meta.

Se había hablado de su retiro, de que podría correr en Colombia, y al final lo que dejó saber Quintana es que estaba dispuesto a seguir corriendo en Europa, que sus ambiciones no se han difuminado con el paso de los años y su seguridad en sí mismo para seguir obteniendo victorias en la élite del ciclismo no ha terminado pese a las adversidades.

“Como lo he dicho antes, agradezco a los equipos colombianos por darme la mano. Sin embargo, pienso que sigo preparado para representar a Colombia en las mejores carreras del mundo. Quiero ser contratado por un equipo de la máxima categoría y me sigo preparando para eso”, aseguró Nairo, que había tenido propuestas del Team Medellín -equipo al que llegó Miguel Ángel López-, y de Colombia Tierra de Atletas.

Equipos del World Tour como Astana, Movistar, AG2R, Israel Premier-Tech y Bahrain habían sonado para Nairo Quintana al finalizar 2022, pero como se habló anteriormente, se empezó a especular que había una especie de veto para el colombiano luego de lo sucedido con el caso del tramadol y la descalificación del Tour de Francia. Johan Bruyneel, periodista y exciclista, dijo el año pasado que: “Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia”.

Ese rumor no se descartó, pues justamente ha sido imposible que el colombiano encuentre un equipo de primera categoría en Europa. La semana pasada se habló del Team Corratec, una escuadra italiana de ProTeam (segunda categoría) que fue reinaugurada el año pasado. Sin embargo, Serge Parsani, manager del equipo, dijo en una entrevista para Mundo Ciclístico que: “Hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio). Solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE, y otros que no están en el MPCC, lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI”.

Por todo lo que se ha dicho alrededor de este tema, Nairo no desaprovechó la oportunidad para recalcar su transparencia y volver a dejar en claro que siempre ha competido respetando las normas, dándole un valor primordial a la ética: “Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que el cuerpo me dé. Soy un ciclista honesto, en todos mis controles antidoping no he tenido problemas. Desde que soy profesional he cumplido las reglas y he honrado el juego limpio”.

“Tuve en algunos momentos la oportunidad de hablar con algunos equipos, pero no se llegó a un acuerdo. Por eso, en febrero viajaré a Europa para hablar con muchos de ellos para ver cuando puedo volver a competir”. “Quiero seguir inspirando a los colombianos, a los ciclistas y a los trabajadores. En el mundo estamos atravesando por muchas dificultades y la gente, como lo estoy haciendo yo, sigue peleando. La gente se sigue levantando y sigue luchando por construir un país tan bonito como el nuestro”, concluyó Quintana.

La incertidumbre y la expectativa continúan. A Nairo Quintana lo respaldan sus títulos y victorias. Él mismo se encargó en sus declaraciones de reconocerse como el ciclista colombiano más ganador de la historia. Pero no es el triunfo por el triunfo, no es el triunfalismo, no es solamente la meta. Son todos los esfuerzos que ha hecho el boyacense por obtener esos logros. Fue un discurso con tintes nacionalistas por exaltar el orgullo por su país, tanto que cuando habló de él golpeó su pecho, casi al lado de su corazón. Pero también fue un discurso que realzó los valores del campesinado colombiano, del lugar de donde viene, de Cómbita, de las montañas de Boyacá, del esfuerzo, de la valentía e hidalguía desde la sencillez de un hombre que sabe que lo que ha logrado lo ha hecho a pulso, razón por la cual no desconoce su figura.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal y volver a representar a un equipo. Quiero sentir el dolor en las piernas y también la satisfacción de conseguir victorias. Pero quiero un mejor ambiente para seguir compitiendo, más tranquilo y con la posibilidad de poner en alto la bandera de mi país en las carreras más importantes del mundo”, declaró Nairo.

