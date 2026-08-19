“Quería despedirme en La Vuelta a España”: Nairo Quintana habló sobre polémica con Movistar

Nairo Quintana, en su última etapa con Movistar. Foto: AFP - LUCA BETTINI

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Nairo Quintana se pronunció después de que Movistar Team confirmara oficialmente la formación con la que afrontará La Vuelta a España 2026 y su nombre quedara fuera de los elegidos.

En diálogo con El VBAR de Caracol Radio, el ciclista colombiano aseguró que se encontraba preparado para competir, pero aceptó la determinación del equipo español en la que será su última temporada como profesional.

“Estoy en buena condición. Estuve preparándome con el equipo aquí en Europa, estábamos juntos, con algunos otros compañeros en la reserva de la decisión de a quiénes iban a llevar”, explicó Quintana.

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El boyacense estuvo hasta el final entre las alternativas de Movistar, pero finalmente la dirección técnica se inclinó por otros corredores para completar su nómina.

Según explicó Nairo, la decisión estuvo relacionada con la estrategia planteada por Movistar después de analizar la composición de sus rivales. “Según la alineación de los otros equipos, basan el equipo nuestro para poder tener el mejor rendimiento y sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen. La dirección técnica ha elegido a los que van a representar al equipo en La Vuelta y finalmente quedo por fuera”, señaló.

Quintana recibió la noticia sin cuestionar públicamente la determinación de Movistar y aseguró entender las razones deportivas que llevaron al equipo a elegir otra formación. “El ciclismo ha cambiado y te obliga a tomar decisiones por darle el mejor desarrollo al equipo. Es comprensible”, afirmó el campeón del Giro de Italia 2014 y de La Vuelta a España 2016.

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Incluso en medio de una decisión que lo deja sin una de las despedidas que esperaba tener, Nairo tuvo palabras de reconocimiento hacia la estructura española. “No tengo nada más que agradecimiento con Eusebio y el equipo por esta maravillosa historia que construimos juntos y que hace parte de la historia del deporte en Colombia”, aseguró.

Sin embargo, Quintana reconoció que tenía una motivación especial para disputar esta edición. En 2026 se cumplen diez años de su consagración en La Vuelta y el colombiano quería regresar por última vez a una carrera que marcó su trayectoria. “Este es mi último año de carrera deportiva. Hace diez años gané La Vuelta y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta”, confesó.

El colombiano insistió, no obstante, en que comprende que Movistar debe tomar sus decisiones pensando en los intereses deportivos del equipo. “Finalmente es una empresa y ellos deben sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores. La puntuación que se lleva a día de hoy también obliga a tomar decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”, agregó.

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Quedarse sin La Vuelta no significa que Quintana haya terminado de competir. El boyacense aseguró que continuará preparándose para los últimos compromisos de una carrera profesional que está llegando a su final. “A seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año, que es el último”, dijo.

Su despedida definitiva del ciclismo profesional llegará en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputará en septiembre en Montreal, Canadá. “Será mi última competición a nivel profesional. Me siento contento de poder representar a mi país en un evento tan importante: poder cerrar este gran ciclo deportivo en el Mundial de Ciclismo”, aseguró Nairo, quien agregó que en octubre festejará su gran fondo en Cartagena.

El retiro, sin embargo, no significará su alejamiento del ciclismo. Quintana adelantó que quiere enfocar parte de su nueva etapa en la formación de corredores colombianos y en facilitarles el camino hacia el máximo nivel. “Quiero seguir ayudando. La idea es seguir haciendo proyectos donde podamos subir y hacer crecer un semillero de ciclistas para llevarlos a profesionales. Que podamos tener un proyecto en el que Colombia tenga sus mejores ciclistas en Europa”, concluyó.

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