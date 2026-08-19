Santiago Buitrago será el capo del Team Bahrain Victorious para la Vuelta a España

El colombiano Santiago Buitrago celebra en el podio su victoria en la Volta a la Comunitat Valenciana. Foto: EFE - Kai Forsterling

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclista colombiano Santiago Buitrago será el líder del equipo Bahrain Victorious en la Vuelta a España 2026. Lo hace justo en la última Gran Vuelta que disputará con la escuadra asiática, pues acaba de firmar un nuevo contrato con NSN Cycling Team por tres años, también como capo del grupo.

El bogotano de 24 años será el gran referente del Bahrain Victorious durante la última grande del año, aunque conociendo su perfil como escalador, no es descabellado pensar que luche por la victoria en algunas etapas. Eso sí, contará con el apoyo de sus compañeros que cumplirán su rol de gregarios.

Le sugerimos: “Real Madrid no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces”, Mourinho a Rodri

Colombia en la Vuelta a España 2026

“Estoy muy motivado para correr la Vuelta a España este año. A nivel personal, ha sido una temporada algo complicada. La afronto con mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión”, dijo Buitrago en una entrevista.

El pedalista ya cuenta con dos victorias en el Giro de Italia en 2022 y 2023 y el décimo lugar en el Tour de Francia 2024. A pesar de su juventud, ya cuenta con una vasta experiencia en el mejor ciclismo de Europa y el mundo.

“Creo que sólo hay tres etapas para los velocistas, lo que da una idea de la cantidad de desnivel que vamos a afrontar, y ojalá eso nos dé oportunidades para lograr nuestros objetivos”, aseguró el colombiano públicamente.

Le recomendamos: Barcelona venció 2-1 al Al Ahly de Egipto en la presentación de Rodri como nuevo jugador

La nómina del Bahrain Victorious

Buitrago también se mostró muy satisfecho con la presencia de Pello Bilbao en el equipo, quien afrontará su última Vuelta a España. Han compartido escuadra desde hace siete años y dijeron que era un momento especial.

“Esos son los principales objetivos del equipo. Ojalá podamos disfrutar de la carrera desde Mónaco hasta Granada, y cuando lleguemos a Granada podremos celebrar lo que hemos logrado en esta Vuelta a España”, manifestó.

El ciclista de nuestro país reconoció que no haber corrido el Tour le abrió la puerta para participar de la Vuelta. Además, confesó que el grupo es muy joven y con muchas ganas de luchar con ambición y pundonor por etapas.

Le contamos: Ya pasaron 10 años de la histórica medalla de oro olímpica de Mariana Pajón en Río 2016

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador