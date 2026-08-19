Barcelona venció 2-1 al Al Ahly de Egipto en la presentación de Rodri como nuevo jugador

Los jugadores del Barcelona posan con el trofeo al finalizar el partido del Trofeo Joan Gamper 2026 que le ganaron 2-1 al Al Ahly de Egipto, disputado este miércoles 19 de agosto en el Camp Nou de Cataluña. Foto: EFE - Quique Garcia

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Barcelona cierra su pretemporada con una victoria en la Joan Gamper Cup, que, como cada año, se disputa en el Camp Nou, casa del club culé. Esta vez, los encargados de darle la victoria al equipo español fueron Abdelkarim (29′) y Raphinha (45′), quien, de penal, finiquitó el partido en el primer tiempo.

El rival de esta edición fue el Al Ahly de Egipto, que presentó batalla a partir del descuento de Ahmed Sayed Zizo al 51′. Sin embargo, nunca pudo emparejar el marcador, e incluso el Barça gozó de una gran oportunidad para ampliar el marcador en el 90+1′. No obstante, Gordon malogró el penal.

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Joan Gamper Cup 2026

El encuentro también sirvió como presentación oficial de Rodri, el nuevo fichaje estrella del cuadro azulgrana. El jugador español llegó el lunes 17 de agosto para presentar exámenes médicos y firmar su contrato. El martes 18 fue anunciado.

El mediocampista llega como campeón del mundo con la selección de España en el Mundial 2026. Además, dejó Manchester City luego de siete años y 13 títulos, incluida la UEFA Champions League 2023 en la que él hizo el gol de la final.

Ahora, siendo FC Barcelona la tercera escuadra española en su carrera (Villarreal y Atlético de Madrid), Rodri busca volver a conquistar Europa. Esta vez de la mano de un club que lleva más de una década persiguiendo ese sueño.

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¿Cuándo juega el Barcelona?

Barça debutará en la Liga española este domingo 23 de agosto frente a Elche en condición de visitante. Se espera que Rodri haga parte de la lista de convocados y pueda sumar sus primeros minutos como jugador culé.

Además, Hansi Flick cuenta con la mayoría de su columna vertebral para poder asumir el inicio en la Liga de España. Figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon y Karim Adeyemi parecen disponibles para el juego.

Eso sí, el equipo de la Ciudad Condal aún no tiene un centrodelantero de jerarquía para esta temporada. Su gran objetivo era Julián Álvarez, pero todo indica que el argentino no se moverá y jugará este año con el Atlético de Madrid.

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