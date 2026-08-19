Ya pasaron 10 años de la histórica medalla de oro olímpica de Mariana Pajón en Río 2016

Si hay una reina en el deporte colombiano se llama Mariana Pajón. Icono en el BMX, la antioqueña se colgó la medalla de oro en Londres 2012 y en Río 2016. Un logró inédito en Colombia y que podría seguir aumentando en Tokio, donde la colombiana tiene chances de medalla. Foto: Crédito: Comité Olímpico Colombiano

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Este miércoles, 19 de agosto, se cumplen 10 años de una de las páginas más importantes en la historia del deporte colombiano. En Río de Janeiro, en 2016, Mariana Pajón volvió a subir a lo más alto de un podio olímpico y conquistó su segunda medalla de oro consecutiva en el BMX, cuatro años después de haberse coronado en Londres 2012.

Para entonces, Mariana ya era una estrella. Había llegado a sus primeros Juegos Olímpicos como una de las grandes esperanzas de Colombia y en Londres respondió con una actuación impecable. El 10 de agosto de 2012 ganó la final con un tiempo de 37,706 segundos y se convirtió en apenas la segunda deportista colombiana de la historia que conseguía un oro olímpico.

No obstante, lo de Río tenía un significado diferente. Ya no era la joven que buscaba sorprender al mundo, sino la campeona que cargaba con la obligación de defender su corona. Cuatro años de expectativas desembocaron en una jornada en la que la antioqueña volvió a demostrar por qué había convertido su nombre en sinónimo de BMX para Colombia.

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Aquel 19 de agosto de 2016, Pajón dominó la competencia femenina. Después de avanzar con autoridad durante las rondas previas, llegó a la final como la gran favorita y respondió a esa condición. Desde la salida tomó el control de la carrera y recorrió la pista del Centro Olímpico de BMX de Deodoro prácticamente sin conceder opciones a sus rivales.

Mariana cruzó la meta en 34,093 segundos, por delante de la estadounidense Alise Post y de la venezolana Stefany Hernández. Colombia volvió a celebrar un oro de su máxima figura y Pajón consiguió algo que ningún deportista del país había logrado hasta entonces: ser campeón olímpico en dos ediciones consecutivas.

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La dimensión de aquella victoria va mucho más allá de una medalla. Pajón se convirtió en la única deportista colombiana con un bicampeonato olímpico y en la primera mujer latinoamericana en conseguir dos oros olímpicos en una disciplina individual. Era la confirmación definitiva de una carrera que ya había acumulado títulos mundiales, panamericanos, latinoamericanos y nacionales.

También fue la consolidación de un vínculo especial entre Mariana y los Juegos Olímpicos. Si Londres 2012 había sido la explosión definitiva de la llamada ‘Reina del BMX’, Río 2016 fue la demostración de su capacidad para mantenerse en la cima. Ganar una vez la convirtió en campeona; hacerlo nuevamente cuatro años después la llevó a otra dimensión dentro del deporte colombiano.

Su historia olímpica todavía tendría otro capítulo extraordinario. En Tokio 2020, disputado en 2021 por la pandemia, Mariana regresó al podio con una medalla de plata. Así completó tres preseas en tres participaciones consecutivas: oro en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020.

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Su trayectoria, además, nació mucho antes de aquellas noches olímpicas. Mariana aprendió a montar bicicleta cuando tenía apenas tres años y comenzó a entrenarse en pista a los cuatro, llegando incluso a competir contra niños mayores porque no existía una categoría adecuada para ella. Años después, aquella niña de Medellín terminaría convirtiéndose en una de las grandes referencias mundiales de su disciplina.

Han pasado 10 años desde aquel 19 de agosto de 2016, pero la imagen sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria del deporte nacional: Mariana Pajón atravesando la meta en Río, levantándose de su bicicleta y celebrando otra vez con la bandera de Colombia. Si el deporte colombiano tiene una reina, su nombre sigue siendo Mariana Pajón: tres medallas olímpicas, dos de ellas de oro, y una hazaña que una década después continúa siendo única.

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